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Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах

Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах

30 августа 2023, 19:35
Фото: 1MI
Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах
В Ростове-на-Дону власти планируют выделить до 2 миллионов рублей на устранение выбоин и ям на улично-дорожной сети города, следует из документов на портале госзакупок.

Соответствующую заявку на портале госзакупок разместила «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Потенциальному подрядчику предстоит устранить деформации и повреждения на улично-дорожной сети города литой и традиционной асфальтобетонной смесью.

После завершения строительства Западная хорда станет первой платной дорогой Ростова
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Победитель аукциона станет известен уже 5 сентября. Максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.

Исполнитель будет обязан выполнить все работы до 21 декабря 2023 года. Также подрядчик будет обязан предоставить гарантию на свои услуги. На каких конкретно улицах устранят дефекты, не уточняется.

Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове.

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