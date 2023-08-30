Власти Ростова собираются устранить ямы на дорогах

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Соответствующую заявку на портале госзакупок разместила «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону». Потенциальному подрядчику предстоит устранить деформации и повреждения на улично-дорожной сети города литой и традиционной асфальтобетонной смесью.
Победитель аукциона станет известен уже 5 сентября. Максимальная стоимость контракта составляет 2 миллиона рублей. Средства будут выделены из местного бюджета.
Исполнитель будет обязан выполнить все работы до 21 декабря 2023 года. Также подрядчик будет обязан предоставить гарантию на свои услуги. На каких конкретно улицах устранят дефекты, не уточняется.
Ранее стало известно, сколько будет стоить проезд по Западной хорде в Ростове.