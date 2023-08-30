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Власти в Ростове-на-Дону решили изъять участок рядом с крупным ТРЦ на Нариманова

Власти в Ростове-на-Дону решили изъять участок рядом с крупным ТРЦ на Нариманова

30 августа 2023, 11:01
Фото: pxhere.com
Власти в Ростове-на-Дону решили изъять участок рядом с крупным ТРЦ на Нариманова
В Ростове-на-Дону планируется изъять для муниципальных нужд земельный участок на улице Нариманова, говорится в постановлении городской администрации.

Причной стало то, что дом на улице Нариманова 72/3 признали аварийным и теперь его предстоит снести. Площадь участка превышает 1,1 тысячи квадратных метров, он принадлежит собственникам помещений дома на праве общей долевой собственности.

Департаменту координации строительства и перспективного развития поручили оценить сумму возмещения убытков собственникам. Если договориться с ними не получится, то рассматривать этот вопрос будут через суд.

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Документ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Добавим, что этот дом расположен недалеко от торгового центра «Горизонт».

Ранее стало известно, что в Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Аварийный дом#Строительство#Торговый центр#Северный радиус#Глава администрации#Убытки#ТРЦ#Нариманова#Горизонт
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