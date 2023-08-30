Власти в Ростове-на-Дону решили изъять участок рядом с крупным ТРЦ на Нариманова

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Причной стало то, что дом на улице Нариманова 72/3 признали аварийным и теперь его предстоит снести. Площадь участка превышает 1,1 тысячи квадратных метров, он принадлежит собственникам помещений дома на праве общей долевой собственности.
Департаменту координации строительства и перспективного развития поручили оценить сумму возмещения убытков собственникам. Если договориться с ними не получится, то рассматривать этот вопрос будут через суд.
Документ подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Добавим, что этот дом расположен недалеко от торгового центра «Горизонт».
Ранее стало известно, что в Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса.