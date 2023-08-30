Эксперты рассказали о наказании для виновника крупного пожара в Геленджике

«Будем надеяться на то, что этого человека не только осудят и приговорят к условному сроку, но и взыщут ущерб, причиненный окружающей среде, а сумма там ведь огромная. Если хотя бы за один прецедент потребуют взыскания за причинение вреда лесному хозяйству, то это будет серьёзным уроком и примером для многих граждан. После такого все будут задавать себе вопрос перед махинациями с огнём: „Стоит ли оно того? Безопасно ли это?“, — прокомментировал Дмитрий Шевченко.