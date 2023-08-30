Эксперты рассказали о наказании для виновника крупного пожара в Геленджике

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Подозреваемый на территории своего домовладения в районе Бобруковой Щели разводил огонь, чтобы обжечь оболочку электрических проводов. Мужчина делал это с целью продажи полученной из обожженных кабелей меди. По другой версии, местный житель собирался отдать полученное в результате обжига химическое вещество в пункт приёма металлолома. Пламя перекинулось на лесную подстилку, затем на траву, деревья, землю, что и привело к масштабному пожару. Кубанские экологи поделились с RostovGazeta своим мнением о поступке местного жителя.
Эколог Дмитрий Шевченко предлагает взыскать с виновника многомиллионный ущерб за причинение вреда природе и экосистеме Краснодарского края. По словам эксперта, это предотвратит повторение подобных случаев и послужит ярким примером для многих любителей костров посреди леса.
«Будем надеяться на то, что этого человека не только осудят и приговорят к условному сроку, но и взыщут ущерб, причиненный окружающей среде, а сумма там ведь огромная. Если хотя бы за один прецедент потребуют взыскания за причинение вреда лесному хозяйству, то это будет серьёзным уроком и примером для многих граждан. После такого все будут задавать себе вопрос перед махинациями с огнём: „Стоит ли оно того? Безопасно ли это?“, — прокомментировал Дмитрий Шевченко.
Эколог Анатолий Баташев тоже считает, что данную ситуацию следует максимально распространить и сделать из неё «показательно-судебный процесс». По мнению эксперта, причиной подобных необдуманных действий, как обжиг кабелей в пожароопасные сезоны, является безответственность, которая привела к серьёзным последствиям, таким как гибель многих животных, в том числе и краснокнижных — у незначительных поступков могут быть большие последствия.
«На примере пожара в Геленджике видно, что из-за одного несмышленыша, который развел огонь возле леса — может случиться такая беда. В пожароопасные сезоны костры в лесу жечь нельзя. Здесь же копеечная выгода по обжигу металла для сдачи в пункт приема металлолома привела к большой беде. К сожалению, проблема с обжигом металла асоциальными элементами общефедеральная, и персонал, и владельцы таких пунктов не несут никакой ответственности. Если в Геленджике прокуратура попытается сделать показательный процесс, то будет создан важный судебный прецедент, чтобы некоторые „выгодоприобретатели“, провоцирующие обжиг в лесах, не ушли от ответственности», — Анатолий Баташев.
В телеграмм-канале KubMash опубликовали информацию о разжигателе костра в Геленджике. «По нашим данным, виновник ведёт асоциальный образ жизни, пьёт, был судим за кражу и наркотики. Полицейские поймали его по горячим следам ещё вчера днём и выписали административку», — говорится в сообщении.
Напомним, что тушению пожара препятствует сильный ветер, который только помогает огню распространяться по лесу. На помощь к пожарным пришли добровольцы — благодаря слаженной работе местные жители спасли сафари-парк от пламени. Работники зоопарка сообщили, что в срочной эвакуации животных необходимости нет, так как питомцам хватает кислорода. «В Геленджике работают героически. Пожарные, волонтеры и авиалесоохрана — молодцы и настоящие герои. Надеюсь, пожар потушат оперативно. Тем не менее, в лесоохрану и противопожарные мероприятия надо вкладываться, укреплять службу лесничих», — отметил эколог Баташев.
Тем не менее, животные, обитающие на территории леса, вероятнее всего, уже погибли. По словам экологов, пресмыкающимся тяжело активно передвигаться, уходить от огня в быстром темпе, поэтому пострадать могли и краснокнижные звери, например, средиземноморские черепахи.
Ранее RostovGazeta писала о возможных последствиях пожара в Геленджике.