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Published Сегодня, 17:59

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Updated Сегодня, 18:01

В четверг, 31 августа, в Ростове будет жарко и солнечно

Жара до +35 градусов и палящее солнце ожидают ростовчан в последний день лета

30 августа 2023, 17:59
Фото: 1MI
В четверг, 31 августа, в Ростове будет жарко и солнечно
В четверг, 31 августа, в Ростове будет жарко и солнечно, заявили синоптики.

В последний день лета, 31 августа, в Ростове установится жаркая и ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +35 градусов, вечером похолодает до +17 градусов. Осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит не больше четырех метров в секунды.

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Первые же дни сентября в городе также будут теплыми. Средняя температура воздуха составит примерно +31 градус днем и +19 градусов вечером. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается. Ветер же разгонится до пяти метров в секунду.

Ранее аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай.

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