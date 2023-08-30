Жара до +35 градусов и палящее солнце ожидают ростовчан в последний день лета

Posted Сегодня, 17:59
Published Сегодня, 17:59
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В последний день лета, 31 августа, в Ростове установится жаркая и ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +35 градусов, вечером похолодает до +17 градусов. Осадков не прогнозируется. Скорость ветра составит не больше четырех метров в секунды.
Первые же дни сентября в городе также будут теплыми. Средняя температура воздуха составит примерно +31 градус днем и +19 градусов вечером. Небо будет облачным, однако осадков не ожидается. Ветер же разгонится до пяти метров в секунду.
Ранее аграрии Ростовской области рассказали о влиянии погоды на урожай.