Жару до 34 градусов пообещали в Ростове-на-Дону на 1 сентября

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
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Updated Сегодня, 05:20
В среду, 28 августа, будет облачно, а температура составит 28 градусов. Порывы ветра могут составить четыре метра в секунду.
В четверг воздух должен прогреться до 32 градусов, в остальном погодные условия не изменятся. Осадки в ближайшие два дня не ожидаются.
В День знаний столбики термометров покажут 34 градуса, порывы ветра составят три метра в секунду. В субботу и воскресенье ожидаются дожди, температура будет находиться на отметке в 32 градуса.
Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.