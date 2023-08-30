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Published Сегодня, 05:18

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Жару до 34 градусов пообещали в Ростове-на-Дону на 1 сентября

Жару до 34 градусов пообещали в Ростове-на-Дону на 1 сентября

30 августа 2023, 05:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в пятницу, 1 сентября, температура воздуха может подняться до 34 градусов, сообщили синоптики.

В среду, 28 августа, будет облачно, а температура составит 28 градусов. Порывы ветра могут составить четыре метра в секунду.

В четверг воздух должен прогреться до 32 градусов, в остальном погодные условия не изменятся. Осадки в ближайшие два дня не ожидаются.

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В День знаний столбики термометров покажут 34 градуса, порывы ветра составят три метра в секунду. В субботу и воскресенье ожидаются дожди, температура будет находиться на отметке в 32 градуса.

Ранее таксисты в Ростове подняли цены в три раза из-за тропического ливня. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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