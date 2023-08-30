Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами

С 28 июля по 28 августа число заявлений об отказе сбора биометрических данных выросло в 130 раз — с 81 до 11 тысяч. При этом слухи о сборе биометрических данных через банкоматы беспочвенные. Директор ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко объяснила, что информация стала распространяться после массового распространения в мессенджерах соответствующего сообщения. В нем сказано, что все местные жители должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе их данные без разрешения будут собирать при помощи банкоматов и звонков от Ростелекома.