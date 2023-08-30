Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
СМИ сообщили, что жители Ростовской области стали массово обращаться в МФЦ из-за слухов о сборе биометрических данных банкоматами. Обеспокоенные граждане пишут отказ от биометрии.
С 28 июля по 28 августа число заявлений об отказе сбора биометрических данных выросло в 130 раз — с 81 до 11 тысяч. При этом слухи о сборе биометрических данных через банкоматы беспочвенные. Директор ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко объяснила, что информация стала распространяться после массового распространения в мессенджерах соответствующего сообщения. В нем сказано, что все местные жители должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе их данные без разрешения будут собирать при помощи банкоматов и звонков от Ростелекома.
Тищенко утверждает, что услуга по отказу от сбора и обработки данных бесплатная и бессрочная. Кроме того, сама процедура сбора биометрии гораздо сложнее, чем думают местные жители. Произвести ее незаметно и быстро практически невозможно. Например, в криптокабинах для оформления загранпаспорта гражданам для сбора биометрии необходимо сделать специальное фото, снять отпечатки пальцев и записать голос, произнося специальные слова и числа. Банкоматы таким сложным функционалом не обладают.
Жители Таганрога написали в соцсетях о подозрительных белых следах в небе днем 30 августа. Горожане испугались, что это может быть результатом работы ПВО.
Власти региона, между тем, заверили, что система противовоздушной работы сегодня в области не срабатывала. Там добавили, что следы в небе могли появиться из-за плановых учений на полигоне.
Telegram-канал Baza сообщил, что солиста группы «Звери», уроженца Таганрога Романа Билыка просят внесли в санкционный список Евросоюза. У музыканта якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе.
Санкции против Билыка предложили ввести после его выступления для российских военнослужащих на Донбассе.
Официальной информации о введении санкций против музыканта пока нет.