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Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами

Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами

30 августа 2023, 15:10
Фото: Sgt. Michael J. MacLeod/cc0/wikimedia.org
Жителей Ростовской области пугают следы в небе и сбор биометрии банкоматами
В Таганроге обратили внимание на подозрительные белые следы в небе, тем временем против уроженца города, певца Ромы Зверя, просят ввести санкции Евросоюза, а жители Ростовской области массово пишут отказы от сбора биометрии.

Опасная биометрия

СМИ сообщили, что жители Ростовской области стали массово обращаться в МФЦ из-за слухов о сборе биометрических данных банкоматами. Обеспокоенные граждане пишут отказ от биометрии.

С 28 июля по 28 августа число заявлений об отказе сбора биометрических данных выросло в 130 раз — с 81 до 11 тысяч. При этом слухи о сборе биометрических данных через банкоматы беспочвенные. Директор ГКУ уполномоченного МФЦ Ростовской области Юрия Тищенко объяснила, что информация стала распространяться после массового распространения в мессенджерах соответствующего сообщения. В нем сказано, что все местные жители должны написать отказ от сбора биометрии до 1 сентября, иначе их данные без разрешения будут собирать при помощи банкоматов и звонков от Ростелекома.

Тищенко утверждает, что услуга по отказу от сбора и обработки данных бесплатная и бессрочная. Кроме того, сама процедура сбора биометрии гораздо сложнее, чем думают местные жители. Произвести ее незаметно и быстро практически невозможно. Например, в криптокабинах для оформления загранпаспорта гражданам для сбора биометрии необходимо сделать специальное фото, снять отпечатки пальцев и записать голос, произнося специальные слова и числа. Банкоматы таким сложным функционалом не обладают.

Банкоматы таким сложным функционалом не обладают.Банкоматы таким сложным функционалом не обладают.
Банкоматы таким сложным функционалом не обладают.
Фото: 1MI
Ростовчане тысячами спешат в МФЦ, чтобы написать отказ от сбора биометрии
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Подозрительные следы

Жители Таганрога написали в соцсетях о подозрительных белых следах в небе днем 30 августа. Горожане испугались, что это может быть результатом работы ПВО.

Власти региона, между тем, заверили, что система противовоздушной работы сегодня в области не срабатывала. Там добавили, что следы в небе могли появиться из-за плановых учений на полигоне.

Информацию о работе ПВО опровергли в Ростовской области
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Санкции против музыканта

Telegram-канал Baza сообщил, что солиста группы «Звери», уроженца Таганрога Романа Билыка просят внесли в санкционный список Евросоюза. У музыканта якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе.

У музыканта якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе. У музыканта якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе.
У музыканта якобы есть вилла на испанском острове Тенерифе.
Фото: Иван Курра/cc by sa 3.0/panoramio

Санкции против Билыка предложили ввести после его выступления для российских военнослужащих на Донбассе.

Официальной информации о введении санкций против музыканта пока нет.

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