Жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В Каменске-Шахтинском пьяный водитель Subaru сбил двух девочек, которые переходили дорогу по переходу. После этого пьяный водитель попытался убежать, но его задержали очевидцы.
«Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль помещен на штраф стоянку», — прокомментировали в УГИБДД.
Отмечается, что травмы получили две девочки в возрасте 16 и 12 лет. В отношении водителя составили административные протоколы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее водитель из Ростовской области спровоцировал смертельное ДТП с двумя ранеными.