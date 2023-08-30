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Published Сегодня, 04:53

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Updated Сегодня, 05:03

Жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей

Жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей

30 августа 2023, 04:53
Фото: 1MI
В Ростовской области под колесами автомобиля оказались двое детей, сообщили в региональном УГИБДД.

В Каменске-Шахтинском пьяный водитель Subaru сбил двух девочек, которые переходили дорогу по переходу. После этого пьяный водитель попытался убежать, но его задержали очевидцы.

«Нарушитель был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а автомобиль помещен на штраф стоянку», — прокомментировали в УГИБДД.

Водитель из Ростовской области спровоцировал смертельное ДТП с двумя ранеными
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Отмечается, что травмы получили две девочки в возрасте 16 и 12 лет. В отношении водителя составили административные протоколы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее водитель из Ростовской области спровоцировал смертельное ДТП с двумя ранеными.

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