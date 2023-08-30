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Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов

Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов

30 августа 2023, 08:16
Фото: 1MI
Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов
В Ростовской области задержали мужчину, который материально помогал террористам, сообщили в региональном УФСБ.

Оперативники выяснили, что подозреваемый переводил деньги владельцу одного из издательских домов. При этом последний ранее был осужден за организацию финансирования терроризма.

После этого возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Самого фигуранта задержали и провели у него обыски.

Донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов
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«По месту его жительства обнаружена литература экстремистского характера и деньги, происхождение которых предстоит установить в ходе следствия», — уточнили в управлении.

Ранее донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов.

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