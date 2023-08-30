Жителя в Ростовской области задержали за спонсирование террористов

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Оперативники выяснили, что подозреваемый переводил деньги владельцу одного из издательских домов. При этом последний ранее был осужден за организацию финансирования терроризма.
После этого возбудили уголовное дело и сейчас устанавливаются все обстоятельства. Самого фигуранта задержали и провели у него обыски.
«По месту его жительства обнаружена литература экстремистского характера и деньги, происхождение которых предстоит установить в ходе следствия», — уточнили в управлении.
Ранее донской суд оштрафовал мигранта за то, что тот не сообщил о стороннике террористов.