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Алла Соловьева рассказала о значимости здорового образа жизни

31 августа 2023, 09:42
Алла Соловьева, заместитель ректора Тверского государственного медицинского университета по реализации нацпроектов и развитию здравоохранения в регионе, кандидат медицинских наук, в эксклюзивном интервью с журналистом RuNews24.ru поделилась своим видением компонентов здорового образа жизни.

По словам Аллы Валентиновны, здоровый образ жизни включает в себя не просто отдельные акции или временные диеты, а является принципом жизни, который включает в себя здоровое питание, регулярную физическую активность, здоровые социальные контакты и отказ от вредных привычек. Эти принципы помогают нам предотвратить хронические и инфекционные заболевания, наслаждаться качественной старостью и получать удовольствие от жизни, пишет ИА RuNews24.ru

Важно отметить, что компоненты здорового образа жизни уже давно определены Всемирной организацией здравоохранения и национальной системой здравоохранения. Они включают в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, полноценный отдых, соблюдение правил гигиены, отказ от вредных привычек и хорошее эмоциональное состояние.

Отвечая на вопрос о том, как можно легко и качественно следить за своим здоровьем, Алла Валентиновна назвала прохождение диспансеризации одним из самых важных шагов. К сожалению, многие люди не придают этому достаточно внимания, что является ошибкой.

#Здоровье
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