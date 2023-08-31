Алла Соловьева рассказала о значимости здорового образа жизни

По словам Аллы Валентиновны, здоровый образ жизни включает в себя не просто отдельные акции или временные диеты, а является принципом жизни, который включает в себя здоровое питание, регулярную физическую активность, здоровые социальные контакты и отказ от вредных привычек. Эти принципы помогают нам предотвратить хронические и инфекционные заболевания, наслаждаться качественной старостью и получать удовольствие от жизни, пишет ИА RuNews24.ru