Алла Соловьева рассказала о значимости здорового образа жизни

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
По словам Аллы Валентиновны, здоровый образ жизни включает в себя не просто отдельные акции или временные диеты, а является принципом жизни, который включает в себя здоровое питание, регулярную физическую активность, здоровые социальные контакты и отказ от вредных привычек. Эти принципы помогают нам предотвратить хронические и инфекционные заболевания, наслаждаться качественной старостью и получать удовольствие от жизни, пишет ИА RuNews24.ru
Важно отметить, что компоненты здорового образа жизни уже давно определены Всемирной организацией здравоохранения и национальной системой здравоохранения. Они включают в себя сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, полноценный отдых, соблюдение правил гигиены, отказ от вредных привычек и хорошее эмоциональное состояние.
Отвечая на вопрос о том, как можно легко и качественно следить за своим здоровьем, Алла Валентиновна назвала прохождение диспансеризации одним из самых важных шагов. К сожалению, многие люди не придают этому достаточно внимания, что является ошибкой.