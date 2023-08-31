Банк ДОМ. РФ предложил новые условия РКО для малого и среднего бизнеса

Комментируя изменения в тарифах, директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк отметила: «Предоставление услуг высокого качества на выгодных условиях — один из главных приоритетов в работе Банка ДОМ.РФ. Мы проанализировали транзакционную активность наших клиентов, подключенных к пакету „Бизнес-класс“, и приняли решение значительно увеличить количество платежей. Это позволило нам втрое повысить лимиты по таким операциям. Мы уверены, что новые условия будут привлекательны для сегмента среднего и крупного бизнеса, а также помогут предпринимателям эффективнее управлять своими финансами»,