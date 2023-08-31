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Банк ДОМ. РФ предложил новые условия РКО для малого и среднего бизнеса

Банк ДОМ. РФ предложил новые условия РКО для малого и среднего бизнеса

31 августа 2023, 11:29
Фото: Банк ДОМ.РФ
Банк ДОМ.РФ с 1 сентября предлагает улучшенные условия расчетно-кассового обслуживания для юрлиц и ИП, которые подключили тарифы «Комфорт» и «Бизнес-класс». Так, количество бесплатных платежей будет увеличено до 60 и 150 операций соответственно.

Тарифные планы включают в себя необходимые для бизнеса продукты и услуги: удаленное банковское обслуживание, переводы без комиссии на счета физлиц, пониженные тарифы на операции снятия и выдачи наличных.

Комментируя изменения в тарифах, директор подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк отметила: «Предоставление услуг высокого качества на выгодных условиях — один из главных приоритетов в работе Банка ДОМ.РФ. Мы проанализировали транзакционную активность наших клиентов, подключенных к пакету „Бизнес-класс“, и приняли решение значительно увеличить количество платежей. Это позволило нам втрое повысить лимиты по таким операциям. Мы уверены, что новые условия будут привлекательны для сегмента среднего и крупного бизнеса, а также помогут предпринимателям эффективнее управлять своими финансами»,

Отмечается, что при превышении обновленного лимита платежей в пакете «Бизнес-класс» дополнительная плата составит 25 рублей вместо средней цены по рынку в 36 рублей за платеж. В тарифном плане «Комфорт» число транзакций выросло вдвое — до 60 операций, при этом стоимость осталась прежней — 1990 рублей в месяц. За счет авансовой оплаты на РКО можно будет сэкономить до 30% в год.

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