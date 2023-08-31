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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Банк ЗЕНИТ вошел в число лучших банков на рынке Private Banking

Банк ЗЕНИТ вошел в число лучших банков на рынке Private Banking

31 августа 2023, 13:09
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ вошел в число лучших банков на рынке Private Banking
Банк ЗЕНИТ вошел в рейтинг топ-15 лучших банков на рынке Private Banking в 2023 году по версии Forbes. В исследовании приняли участие более 30 представителей банков и финансовой индустрии.

При составлении перечня оценивались ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами — число пользователей продуктов и услуг, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

«В 2022 году ЗЕНИТ Private Banking запустил много эксклюзивных продуктов и улучшил условия сервисов. Мы не только перезагрузили бизнес, но и заметно расширили такие направления как инвестиции и lifestyle. В планах продолжить развитие клиентского опыта и продуктовой линейки с применением лучших практик на рынке», — отметил руководитель ЗЕНИТ Private Banking Александр Руденко.

ЗЕНИТ Private Banking в прошлом году перезапустил линейку продуктов — новые пакеты услуг Pro, Prime и Supreme включают специальные условия по переводам, конвертации и операциям с редкими валютами, клиентам стали доступны вложения в сберегательные продукты в юанях, а также счета в дирхамах, тенге и рупиях. В рамках альтернативных инвестиций Банк ЗЕНИТ первым на рынке провел сделку по продаже инвестиционных бриллиантов без НДС.

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