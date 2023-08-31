Банк ЗЕНИТ вошел в число лучших банков на рынке Private Banking

ЗЕНИТ Private Banking в прошлом году перезапустил линейку продуктов — новые пакеты услуг Pro, Prime и Supreme включают специальные условия по переводам, конвертации и операциям с редкими валютами, клиентам стали доступны вложения в сберегательные продукты в юанях, а также счета в дирхамах, тенге и рупиях. В рамках альтернативных инвестиций Банк ЗЕНИТ первым на рынке провел сделку по продаже инвестиционных бриллиантов без НДС.