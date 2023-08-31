Бьянка Сенсори стала лицом бренда купальников

Кадры с фотосессии были сделаны недавно в этом году, когда Сенсори работала моделью. В этих откровенных купальниках она выглядит сногсшибательно, иногда позволяя себе позировать только в плавках и прикрывая грудь руками, пишет ИА RuNews24.ru