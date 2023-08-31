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Бьянка Сенсори стала лицом бренда купальников

31 августа 2023, 09:39
В рекламной кампании бренда Sasha Label приняла участие жена Канье Уэста, 28-летняя Бьянка Сенсори, которая позировала в откровенных купальниках и иногда прикрывала грудь руками.

Американский рэпер Канье Уэст может гордиться своей женой, 28-летней Бьянкой Сенсори. Она приняла участие в рекламной кампании бренда Sasha Label, который специализируется на купальниках. Известие об этом поделилось зарубежное издание Page Six.

Кадры с фотосессии были сделаны недавно в этом году, когда Сенсори работала моделью. В этих откровенных купальниках она выглядит сногсшибательно, иногда позволяя себе позировать только в плавках и прикрывая грудь руками, пишет ИА RuNews24.ru

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