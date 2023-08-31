Часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
С 30 сентября по 30 октября 2023 года будут проводиться работы по замене дорожного покрытия под путепроводом, который находится на 960-м километре трассы М-4 «Дон» в районе хутора Михайловка. В этот период движение автотранспорта будет организовано через объездные пути.
Для тех, кто направляется из Москвы в поселок Молодежный в сторону Ростова-на-Дону, будет предусмотрена возможность развернуться через транспортную развязку, которая расположена на 964-м километре трассы М-4 «Дон».
Для проезда из поселка Молодежный в направлении Ростова-на-Дону необходимо будет развернуться на развязке, расположенной на 944-м километре трассы М-4 «Дон».
Водителей попросили заранее строить маршруты с учетом ограничений.
Ранее стало известно, что до 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта.