Часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября

С 30 сентября по 30 октября 2023 года будут проводиться работы по замене дорожного покрытия под путепроводом, который находится на 960-м километре трассы М-4 «Дон» в районе хутора Михайловка. В этот период движение автотранспорта будет организовано через объездные пути.