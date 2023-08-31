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Часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября

Часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября

31 августа 2023, 07:20
Фото: donland.ru
Часть трассы М-4 «Дон» в Ростовской области закроют на ремонт с 30 сентября
В Ростовской области на месяц перекроют участок трассы М-4 «Дон» из-за необходимости провести ремонтные работы, сообщает «Автодор».

С 30 сентября по 30 октября 2023 года будут проводиться работы по замене дорожного покрытия под путепроводом, который находится на 960-м километре трассы М-4 «Дон» в районе хутора Михайловка. В этот период движение автотранспорта будет организовано через объездные пути.

Для тех, кто направляется из Москвы в поселок Молодежный в сторону Ростова-на-Дону, будет предусмотрена возможность развернуться через транспортную развязку, которая расположена на 964-м километре трассы М-4 «Дон».

До 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта
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Для проезда из поселка Молодежный в направлении Ростова-на-Дону необходимо будет развернуться на развязке, расположенной на 944-м километре трассы М-4 «Дон».

Водителей попросили заранее строить маршруты с учетом ограничений.

Ранее стало известно, что до 16 декабря в Ростове по нескольким улицам ограничат движение транспорта.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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