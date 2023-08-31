Что ожидает сотрудников при выкупе их компаний

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
В каждой такой сделке помимо производственных и финансовых активов всегда участвуют обычные люди — сотрудники компаний. Среди них растёт тревожность, растерянность, непонимание, что ждёт в дальнейшем.
Однако на деле всё может быть не так страшно, как кажется. Наоборот, любые изменения в первую очередь открывают возможности. HR-специалисты торговой сети «Пятёрочка» поделились своим опытом работы с командой в подобных ситуациях. Они собрали и разрушили 5 мифов, основанных на страхах сотрудников компаний, которые перейдут к новому собственнику.
Принято считать, что как только у компании появляется новый руководящий состав или владелец, от действующего штата сотрудников избавятся, а взамен наймут новый. Это неправда. Бизнес в первую очередь заинтересован сохранить команду — людей, которые хорошо знают своё дело и честно работают. Ведь компания стала больше, значит и персонала на местах должно быть больше. Поэтому начинается активная деятельность по удержанию сотрудников, а не их увольнению.
Некоторые люди, поддавшись необоснованной панике, принимают решение покинуть компанию самостоятельно. А зря. Изменения, происходящие в этот момент, могут принести гораздо больше выгоды — например, новую должность, более комфортные условия работы или прозрачную перспективу карьерного роста, большую свободу в принятии решений и многое другое.
Если новым владельцем бизнеса становится крупный бренд, отличающийся масштабом и надёжностью, то к управлению персоналом на всех уровнях будет применяться единый подход, утверждённый в компании. Это исключает невнимательное отношение к людям, несоблюдение стандартов труда или нарушение данных обещаний, например, по оплате труда. То есть абсолютно все сотрудники во всех регионах получают одинаковые условия и «плюшки». Забота может стать даже ещё сильнее, чем была раньше — появятся дополнительные приятные бонусы в виде корпоративных скидок, ДМС или наград за профессиональные достижения.
HR-специалисты нового собственника прекрасно понимают, что переход в другую организационную структуру — это сложный и небыстрый процесс, который вызывает стресс у сотрудников. Поэтому адаптация обязательна. Для персонала проводят welcome-тренинги, дают социальных наставников, открыто отвечают на все возникающие вопросы, помогают при возникновении сложностей, проводят экскурсии по офисам и предприятиям компании, знакомят с ценностями. Весь этот комплекс мероприятий помогает людям безболезненно перестроиться в новую корпоративную культуру.
Незнакомые инструменты и способы работы могут пугать. Они всегда кажутся труднее, чем привычные задачи. Однако стоить только с ними познакомиться поближе, как страх уходит. Все новые сотрудники всегда проходят обучение, в ходе которого подробно рассказывается об операционных процессах, используемых технологиях, регламентах. Чтобы закрепить полученные знания, могут проводится стажировки, где их используют на практике. Если что-то остаётся непонятным — наставник с готовностью объяснит ещё раз.
Бояться новых технологий тоже не стоит. Они не усложняют, а, наоборот, помогают облегчить ежедневный труд, автоматизировать рутинные процессы. Управлять этим функционалом может каждый, пройдя курс обучения.
При слиянии двух бизнесов, персонал поглощённой компании становится частью одной большой семьи, где у всех имеются абсолютно равные права и возможности — на достойную оплату труда, защиту и поддержку, развитие, карьерный рост. Не существует разделения на «наших» и «не наших» сотрудников, нет особых привилегий для какой-то из групп. Если человек готов развиваться вместе с командой профессионалов и стремится к достижению поставленных целей, то он может открыть для себя гораздо больше перспектив, чем было раньше.
Страх перед неизвестностью и переменами — это нормально. Но в такие моменты нельзя впадать в панику или постоянно ждать негативного исхода событий. Хороший работодатель, приобретая другие компании, будет заботиться о новых сотрудниках, обучать, своевременно оповещать их обо всех изменениях и строить открытый диалог с подчинёнными, давая честные ответы на все вопросы.