Что ожидает сотрудников при выкупе их компаний

При слиянии двух бизнесов, персонал поглощённой компании становится частью одной большой семьи, где у всех имеются абсолютно равные права и возможности — на достойную оплату труда, защиту и поддержку, развитие, карьерный рост. Не существует разделения на «наших» и «не наших» сотрудников, нет особых привилегий для какой-то из групп. Если человек готов развиваться вместе с командой профессионалов и стремится к достижению поставленных целей, то он может открыть для себя гораздо больше перспектив, чем было раньше.