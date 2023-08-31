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Updated Сегодня, 11:16

До 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове

До 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове

31 августа 2023, 11:14
Фото: 1MI
До 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове
Из-за строительства дома движение машин частично ограничат в переулке Халтуринском в Ростове, сообщили в администрации города.

Департамент автомобильных дорог Ростова предупредил водителей, что из-за строительства многоквартирного дома движение машин ограничат в переулке Халтуринском до 20 декабря. Проехать автомобилисты не смогут на участке от улицы Шаумяны до улицы Социалистической.

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Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут движения.

Напомним, также на нескольких улицах Ростова ограничат движение машин с 18 сентября по 15 декабря. Ограничения объясняют ремонтом водопроводных линий.

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