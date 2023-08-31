До 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Департамент автомобильных дорог Ростова предупредил водителей, что из-за строительства многоквартирного дома движение машин ограничат в переулке Халтуринском до 20 декабря. Проехать автомобилисты не смогут на участке от улицы Шаумяны до улицы Социалистической.
Водителей просят быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут движения.
Напомним, также на нескольких улицах Ростова ограничат движение машин с 18 сентября по 15 декабря. Ограничения объясняют ремонтом водопроводных линий.