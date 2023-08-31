До 20 декабря ограничили движение машин в переулке Халтуринском в Ростове

Департамент автомобильных дорог Ростова предупредил водителей, что из-за строительства многоквартирного дома движение машин ограничат в переулке Халтуринском до 20 декабря. Проехать автомобилисты не смогут на участке от улицы Шаумяны до улицы Социалистической.