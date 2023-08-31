Эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
По информации СМИ, сегодня силовики якобы пришли в один из бизнес-центров Ростова, для сбора дополнительной информации по делу концерна «Покровский».
«Генпрокуратура выдвинула иск в Лабинский районный суд об изъятии активов концерна. Более того, к 41-му предприятию было добавлено еще порядка 50-и», — отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник считает, что «Покровский» предпримет максимум усилий для скорейшего вывода части активов или денежных средств, поэтому федералы действуют на опережение.
«Недавно были обыски и новое уголовное дело, связанное с попыткой рейдерского захвата предприятия оборонного комплекса на Ставрополье. Думаю, что это звенья одной цепи», — делится подозрениями политолог.
Спикер уверен, что почти 20 уголовных дел в отношении концерна — это далеко не все. Сейчас, по его словам, будут появляться новые эпизоды и новые уголовные дела.
«Также я ожидаю, что появятся новые фигуранты дел — адвокаты и юристы, которые занимались разработкой рейдерских схем по захвату имущества. На мой взгляд, раскручивая всю преступную цепочку, силовики сталкиваются с новыми примерами, о которых ранее, возможно, не было доподлинно известно. Тонкости расследования, безусловно, мы не знаем. Но некоторые персонажи дела уже сегодня получили уголовные сроки. Вот-вот в суд будет передано дело об организации преступного сообщества», — сообщает эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский концерн «Покровский» обвинили в рейдерстве и захвате земель фермеров.