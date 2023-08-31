rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна

Эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна

31 августа 2023, 09:56
Фото: sledcom.ru
Эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна

Эксперт Михайлов рассказал о ситуации с известным ростовским агрохолдингом

Ситуация для концерна «Покровский» сегодня достаточно печальная. Вероятно, что после обысков в Ростове, федералы официально заявят о возбуждении новых дел, сообщил RostovGazeta политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По информации СМИ, сегодня силовики якобы пришли в один из бизнес-центров Ростова, для сбора дополнительной информации по делу концерна «Покровский».

«Генпрокуратура выдвинула иск в Лабинский районный суд об изъятии активов концерна. Более того, к 41-му предприятию было добавлено еще порядка 50-и», — отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник считает, что «Покровский» предпримет максимум усилий для скорейшего вывода части активов или денежных средств, поэтому федералы действуют на опережение.

«Недавно были обыски и новое уголовное дело, связанное с попыткой рейдерского захвата предприятия оборонного комплекса на Ставрополье. Думаю, что это звенья одной цепи», — делится подозрениями политолог.

Эксперт рассказал о решении национализировать активы концерна «Покровский» в Ростове
Узнать подробнее
Спикер уверен, что почти 20 уголовных дел в отношении концерна — это далеко не все. Сейчас, по его словам, будут появляться новые эпизоды и новые уголовные дела.Спикер уверен, что почти 20 уголовных дел в отношении концерна — это далеко не все. Сейчас, по его словам, будут появляться новые эпизоды и новые уголовные дела.
Спикер уверен, что почти 20 уголовных дел в отношении концерна — это далеко не все. Сейчас, по его словам, будут появляться новые эпизоды и новые уголовные дела.
Фото: 1MI

Спикер уверен, что почти 20 уголовных дел в отношении концерна — это далеко не все. Сейчас, по его словам, будут появляться новые эпизоды и новые уголовные дела.

«Также я ожидаю, что появятся новые фигуранты дел — адвокаты и юристы, которые занимались разработкой рейдерских схем по захвату имущества. На мой взгляд, раскручивая всю преступную цепочку, силовики сталкиваются с новыми примерами, о которых ранее, возможно, не было доподлинно известно. Тонкости расследования, безусловно, мы не знаем. Но некоторые персонажи дела уже сегодня получили уголовные сроки. Вот-вот в суд будет передано дело об организации преступного сообщества», — сообщает эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовский концерн «Покровский» обвинили в рейдерстве и захвате земель фермеров.

Как ростовский концерн «Покровский» обвинили в рейдерстве и захвате земель фермеров
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 830 млн рублей потребовали от концерна «Покровский» из Краснодарского краяВ организации преступного сообщества заподозрили сотрудников ростовского концернаЭксперт рассказал о задержании в Испании главы ростовского концерна «Покровский»
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Суд#Краснодарский край#Последние новости Ростова на сегодня#Имущество#Уголовное дело#Ростов#Генпрокуратура#СМИ#Силовики#Расследование#Дело#Юристы#Рейдерский захват#Активы#Агрохолдинг#Фермеры#Покровский#Михайлов#Фигуранты дела#Адвокаты#Захват земель#Рейдерство#Организация преступного сообщества
Подпишитесь
Стали известны подробности обысков у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:05
В Волгодонске ребёнок на самокате попал под «Газель»
Сегодня, 08:56
Жителя в Ростовской области оштрафовали за татуировку
Сегодня, 09:41
«Дорогой рюкзак»: почему сборы детей в школу у ростовчан выросли в два раза
Сегодня, 10:00
Ростовчане заявили о резком скачке цен на такси
Сегодня, 11:14
Зеленский заявил о применении оружия, способного достать до Ростовской области
Сегодня, 11:25