Эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна

«Также я ожидаю, что появятся новые фигуранты дел — адвокаты и юристы, которые занимались разработкой рейдерских схем по захвату имущества. На мой взгляд, раскручивая всю преступную цепочку, силовики сталкиваются с новыми примерами, о которых ранее, возможно, не было доподлинно известно. Тонкости расследования, безусловно, мы не знаем. Но некоторые персонажи дела уже сегодня получили уголовные сроки. Вот-вот в суд будет передано дело об организации преступного сообщества», — сообщает эксперт.