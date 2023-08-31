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Эксперт объяснил, почему краснодарцы боятся передачи биометрии в ЕБС

Эксперт объяснил, почему краснодарцы боятся передачи биометрии в ЕБС

31 августа 2023, 11:47
Фото: Biometrics Consortium Conference/cc0/flickr.om
Эксперт объяснил, почему краснодарцы боятся передачи биометрии в ЕБС
Краснодарцы образовали огромную очередь 30 августа в отделении МФЦ, чтобы отказаться от сдачи биометрических данных в единую базу. Политолог Андрей Гусий рассказал, почему многие люди боятся передачи своей биометрии в ЕБС.

Поводом для такого ажиотажа стала ложная информация, завирусившаяся в социальных сетях. В сообщении было сказано, что заявление об удалении биометрии из Единой биометрической системы можно подать только до 31 августа, после чего многие россияне и ринулись в МФЦ для отказа.

В Многофункциональном центре опровергли фейк об ограниченных сроках, объяснив, что отменить свою биометрию и отозвать согласие на обработку данных можно в любой момент как в Госуслугах, так и в отделениях МФЦ, так как срок подачи заявления законом не установлен.

«Люди хотят понять, для чего это делается и кем. Как это повлияет на их жизнь. К сожалению, „на земле“ никто им доступным языком не объяснил, а вот домыслов хватает, поэтому и опасения, которые пройдут спустя три-пять лет. Постепенно, как и любые другие цифровые новшества, биометрические данные станут обычной частью жизни знакомых, друзей, родственников, а позже и сами сомневающиеся — вольются в инновацию», — объяснил краснодарский политолог.

«Люди хотят понять, для чего это делается и кем. Как это повлияет на их жизнь», — объяснил краснодарский политолог.«Люди хотят понять, для чего это делается и кем. Как это повлияет на их жизнь», — объяснил краснодарский политолог.
«Люди хотят понять, для чего это делается и кем. Как это повлияет на их жизнь», — объяснил краснодарский политолог.
Фото: Marco Verch/CC BY 2.0/flickr.com

По словам эксперта, люди боятся утечки персональных данных, что может негативно сказаться на их жизнедеятельности, а также опасаются тотальной слежки.

«Многие еще часто слышали о том, что государство будет следить или полный контроль будет за россиянами. Хотя, если разобраться, подавляющему количеству людей бояться нечего — обычные законопослушные граждане. Лет через пять количество сомневающихся будет равно нулю, а пока чиновники просто не смогли объяснить для чего это и почему безопасно. Сильнейший провал информационной работы, который сейчас усиливается очередями в МФЦ об отзыве данных», — заключил Андрей Гусий.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему многие не верят в смерть Пригожина.

#Фейк#Краснодар#Чиновники#София Дибияева#МФЦ#ЕБС#Биометрия#Персональные данные#Слежка
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