Эксперт объяснил, почему краснодарцы боятся передачи биометрии в ЕБС

«Многие еще часто слышали о том, что государство будет следить или полный контроль будет за россиянами. Хотя, если разобраться, подавляющему количеству людей бояться нечего — обычные законопослушные граждане. Лет через пять количество сомневающихся будет равно нулю, а пока чиновники просто не смогли объяснить для чего это и почему безопасно. Сильнейший провал информационной работы, который сейчас усиливается очередями в МФЦ об отзыве данных», — заключил Андрей Гусий.