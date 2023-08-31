Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Агентство «Прайм» со ссылкой на главу Минэнерго Николая Шульгинова рассказал, что на юге России в 2023 году заметили взрывной рост потребления электроэнергии, а также увеличение показателей аварийности энергосистем.
По данным Минэнерго, в настоящий момент энергосистемы Ростовской области и Кубани можно считать дефицитными, поскольку в нее интегрируют энергосистемы Крымского полуострова, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Это приводит к максимальному росту нагрузок, которые в свою очередь провоцируют аварийные ситуации на энергосетях.
«В текущем году особенно — в связи с экстремальными климатическими условиями был взрывной рост потребления», — рассказал Шульгинов. Министр добавил, что в 2023 году в энергосистемах Кубани и Ростовской области зафиксировали абсолютные исторические максимумы энергопотребления.
Ранее стало известно, что около 45 тысяч дончан могут остаться без электроэнергии в Ростовской области.