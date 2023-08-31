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Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными

Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными

31 августа 2023, 17:17
Фото: rostovgazeta.ru
Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными
В Ростовской области и Краснодарском крае энергосистемы оказались перегружены из-за интеграции в них систем новых субъектов РФ и Крыма, об этом рассказал глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

Агентство «Прайм» со ссылкой на главу Минэнерго Николая Шульгинова рассказал, что на юге России в 2023 году заметили взрывной рост потребления электроэнергии, а также увеличение показателей аварийности энергосистем.

По данным Минэнерго, в настоящий момент энергосистемы Ростовской области и Кубани можно считать дефицитными, поскольку в нее интегрируют энергосистемы Крымского полуострова, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Это приводит к максимальному росту нагрузок, которые в свою очередь провоцируют аварийные ситуации на энергосетях.

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«В текущем году особенно — в связи с экстремальными климатическими условиями был взрывной рост потребления», — рассказал Шульгинов. Министр добавил, что в 2023 году в энергосистемах Кубани и Ростовской области зафиксировали абсолютные исторические максимумы энергопотребления.

Ранее стало известно, что около 45 тысяч дончан могут остаться без электроэнергии в Ростовской области.

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