Энергосистемы Ростовской области и Кубани назвали перегруженными и дефицитными

По данным Минэнерго, в настоящий момент энергосистемы Ростовской области и Кубани можно считать дефицитными, поскольку в нее интегрируют энергосистемы Крымского полуострова, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Это приводит к максимальному росту нагрузок, которые в свою очередь провоцируют аварийные ситуации на энергосетях.