«Это фейк»: экономист рассказал, стоит ли ждать рост цен на хлеб в Краснодарском крае

«Это фейк. Многие аналитики говорят, вообще, о развороте. И, как мы можем заметить, рынку „до лампочки“ прекращение зерновой сделки. То ли дело в том, что из-за высокой ключевой ставки ФРС на нем стало меньше спекулянтов и сократились плечи, то ли дело в том, что мировые запасы пшеницы продолжают находиться на рекордно высоких отметках. Быть может, западной пропаганде не удалось „продать“ миру историю про вселенский голод из-за прекращения украинского зернового экспорта. Под эту историю, собственно, зерно бы и подорожало. Конечно, подорожание иностранной валюты, безусловно, приведет к росту издержек на детали и запчасти, но этот рост не будет иметь критического значения и, как правило, будет отражаться на стоимости несоциальных хлебобулочных изделий», — прокомментировал экономист Роман Иноземцев.