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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

«Это фейк»: подорожает ли хлеб этой осенью в Краснодарском крае?

«Это фейк»: экономист рассказал, стоит ли ждать рост цен на хлеб в Краснодарском крае

31 августа 2023, 12:15
Фото: 1MI
«Это фейк»: подорожает ли хлеб этой осенью в Краснодарском крае?

Экономист назвал фейком слухи о подорожании хлеба в Краснодарском крае

Кубанцы начали бить тревогу по поводу возможного подорожания хлеба в Краснодарском крае. Экономист Роман Иноземцев рассказал, стоит ли бояться роста цен на хлебобулочные изделия на Кубани в этом году.

В последнее время в СМИ начала появляться информация о том, что хлеб в Краснодаре и в регионе скоро не будет стоить так, как прежде. Это сильно расстраивает жителей Кубани, ведь закупиться хлебом на год вперёд довольно проблематично. RostovGazeta выяснила, что предположение о подорожании является глубоким заблуждением.

Местные издания сообщили, что цены на хлеб могут вырасти по ряду причин в том числе из-за геополитических факторов. В частности из-за остановки зерновой сделки, которая повлекла за собой рост стоимости пшеницы. Дескать, до конца года хлеб может подняться в цене на 7-10%.

«До конца года хлеб может подняться в цене на 7-10%». Так ли это?«До конца года хлеб может подняться в цене на 7-10%». Так ли это?
«До конца года хлеб может подняться в цене на 7-10%». Так ли это?
Фото: pxhere.com

Для начала следует напомнить о Черноморской зерновой сделке, из которой вышла Россия 17 июля текущего года. Турция, Украина, Россия и ООН 22 июля 2022 подписали соглашения о «создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов» и снятии ограничений для экспорта российского продовольствия и удобрений, однако из-за невыполнения определённых условий, Россия была вынуждена покинуть сделку. Среди пунктов конвенции со стороны Кремля был переход Россельхозбанка системе SWIFT, продолжение поставок сельскохозяйственной техники, снятие запрета на страхование и перестрахование, а также отмена ограничений на доступ в порты. Вышеперечисленные условия выполнены не были, поэтому Москва заявила об остановке своего участия в соглашении.

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Тем не менее, по этому поводу Турция анонсировала визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи в начале сентября. Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с главой Турции на тему зерновой сделки. Ранее RostovGazeta писала подробнее о том, какие ещё вопросы будут поднимать лидеры во время встречи в Сочи.

Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с главой Турции на тему зерновой сделки.Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с главой Турции на тему зерновой сделки.
Президент России Владимир Путин будет вести переговоры с главой Турции на тему зерновой сделки.
Фото: kremlin.ru

По словам экономиста Романа Иноземцева, зерновая сделка в ситуации со стоимостью хлеба и вовсе не при чём. Экономист считает, что слухи о росте цен на пшеницу появились в России неспроста и за этим, возможно, стоят кибератаки центра информационно-психологических спецопераций. «В серьезное подорожание социального хлеба я не верю, а слухи про скорое подорожание, скорее всего, вбрасываются ЦИПсО ВСУ».

По итогу июля 2023 года хлеб подорожал на 1,7% к АППГ и на 0,62% к началу года, согласно Росстату. Кроме того, рынок зерна не демонстрирует особых настроений на рост.

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«Это фейк. Многие аналитики говорят, вообще, о развороте. И, как мы можем заметить, рынку „до лампочки“ прекращение зерновой сделки. То ли дело в том, что из-за высокой ключевой ставки ФРС на нем стало меньше спекулянтов и сократились плечи, то ли дело в том, что мировые запасы пшеницы продолжают находиться на рекордно высоких отметках. Быть может, западной пропаганде не удалось „продать“ миру историю про вселенский голод из-за прекращения украинского зернового экспорта. Под эту историю, собственно, зерно бы и подорожало. Конечно, подорожание иностранной валюты, безусловно, приведет к росту издержек на детали и запчасти, но этот рост не будет иметь критического значения и, как правило, будет отражаться на стоимости несоциальных хлебобулочных изделий», — прокомментировал экономист Роман Иноземцев.

Конечно, подорожание иностранной валюты, безусловно, приведет к росту издержек на детали и зап.части, но этот рост не будет иметь критического значения и, как правило, будет отражаться на стоимости несоциальных хлебобулочных изделийКонечно, подорожание иностранной валюты, безусловно, приведет к росту издержек на детали и зап.части, но этот рост не будет иметь критического значения и, как правило, будет отражаться на стоимости несоциальных хлебобулочных изделий
Конечно, подорожание иностранной валюты, безусловно, приведет к росту издержек на детали и зап.части, но этот рост не будет иметь критического значения и, как правило, будет отражаться на стоимости несоциальных хлебобулочных изделий
Фото: pxhere.com

Информацию о подорожании хлеба опровергло и Министерство сельского хозяйства РФ. В ведомстве сообщили, что Россия достаточно самообеспечена зерном, что даже превышает внутренние потребности на 85,4%, а стоимость на продовольственную пшеницу на сегодняшний день ниже уровней за тот же период 2022 года. По информации Минсельхоза, цена пшеничной и ржано-пшеничной муки за прошедший год почти не изменилась, а стоимость муки у производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем в 2022 году.

Ранее RostovGazeta писала о том, почему импортозамещение до сих пор не остановило рост цен на альтернативную продукцию в Краснодарском крае.

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