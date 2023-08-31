Флористы отметили модные тренды в букетах ко Дню знаний

Ко Дню знаний в Москве пользуются большим спросом букеты из подсолнухов и гладиолусов, а также других осенних цветов, таких как астры, хризантемы и другие. Согласно информации от местных флористов, эти комбинации особенно популярны.