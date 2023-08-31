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Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Флористы отметили модные тренды в букетах ко Дню знаний

31 августа 2023, 08:54
Ко Дню знаний в Москве пользуются большим спросом букеты из подсолнухов и гладиолусов, а также других осенних цветов, таких как астры, хризантемы и другие. Согласно информации от местных флористов, эти комбинации особенно популярны.

Один из продавцов в цветочном магазине в центре Москвы отметил, что сейчас модно добавлять небольшие тыковки в букеты. Это придает им особый шарм и привлекательность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Гортензии также пользуются высокой популярностью в одном из салонов. Они являются предпочтительным выбором для многих покупателей.

Флористы отмечают, что большие букеты, достигающие роста ребенка, уже выходят из моды. Родители запрашивают композиции, которые удобно держать в руке, чтобы было удобно для школьников.

Цены на букеты ко Дню знаний варьируются от 800 до 5000 рублей. В одном из магазинов сообщили, что самый дорогой букет, проданный ими, стоил 10 000 рублей. Этот букет был подарком для учителя от всего класса.

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