Флористы отметили модные тренды в букетах ко Дню знаний

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Один из продавцов в цветочном магазине в центре Москвы отметил, что сейчас модно добавлять небольшие тыковки в букеты. Это придает им особый шарм и привлекательность, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Гортензии также пользуются высокой популярностью в одном из салонов. Они являются предпочтительным выбором для многих покупателей.
Флористы отмечают, что большие букеты, достигающие роста ребенка, уже выходят из моды. Родители запрашивают композиции, которые удобно держать в руке, чтобы было удобно для школьников.
Цены на букеты ко Дню знаний варьируются от 800 до 5000 рублей. В одном из магазинов сообщили, что самый дорогой букет, проданный ими, стоил 10 000 рублей. Этот букет был подарком для учителя от всего класса.