ФСБ провела обыски в бизнес-центре «Лига наций» в Ростове-на-Дону утром 31 августа

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Издание сообщило, что в обысках 31 августа участвовали представители ФСБ, Росгвардии и полиции. Говорится, что сделано это было якобы для проверки информации.
«Полицейские пришли для сбора дополнительной информацию по делу концерна „Покровский“. Они проверяли данные о дополнительных эпизодах совершенных преступлений», — пишет издание.
Отмечается, что уже к 11 часам силовики покинули здание. Никакой официальной информации об обысках не поступало, она уточняется.
Ранее эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.