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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

ФСБ провела обыски в бизнес-центре «Лига наций» в Ростове-на-Дону утром 31 августа

ФСБ провела обыски в бизнес-центре «Лига наций» в Ростове-на-Дону утром 31 августа

31 августа 2023, 12:05
Фото: Фото для иллюстрации / bryansk.sledcom.ru
ФСБ провела обыски в бизнес-центре «Лига наций» в Ростове-на-Дону утром 31 августа
В Ростове-на-Дону силовики пришли с обысками в бизнес-центр «Лига наций», пишет 161.ру со ссылкой на источник.

Издание сообщило, что в обысках 31 августа участвовали представители ФСБ, Росгвардии и полиции. Говорится, что сделано это было якобы для проверки информации.

«Полицейские пришли для сбора дополнительной информацию по делу концерна „Покровский“. Они проверяли данные о дополнительных эпизодах совершенных преступлений», — пишет издание.

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Отмечается, что уже к 11 часам силовики покинули здание. Никакой официальной информации об обысках не поступало, она уточняется.

Ранее эксперт Михайлов рассказал о новых фактах в деле известного ростовского концерна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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