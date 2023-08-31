Губернатор Ростовской области Голубев проведет прямую линию с дончанами 7 сентября

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Василий Голубев объявил, что уже в четверг, 7 сентября, в 17.00 мск в Ростовской области пройдет ежегодная прямая линия с губернатором, во время которой дончане получат возможность обсудить с главой региона волнующие их вопросы и проблемы.
Разговор с населением будет идти в прямом эфире, жители получат возможность задать вопросы как по телефону, так и в Telegram, однако обращения не должны быть анонимными. Василий Голубев также поделился ссылкой на форму, которую можно заполнить, чтобы вопрос взяли на рассмотрение. Те обращения, которые не попадут в эфир, будут рассматриваться специалистами отдельно, все обратившиеся получат ответы.
В личном Telegram-канале губернатора уже стали появляться проблемные вопросы и жалобы дончан, чаще всего жителей Ростовской области беспокоит состояние дорог и общественного транспорта, цены на бензин, борьба с амброзией и другими аллергенными травами и проблемы с горячей водой.
Ранее стало известно, где в Ростовской области ситуация с нехваткой водителей стала катастрофической.