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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Губернатор Ростовской области Голубев проведет прямую линию с дончанами 7 сентября

Губернатор Ростовской области Голубев проведет прямую линию с дончанами 7 сентября

31 августа 2023, 18:05
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев проведет прямую линию с дончанами 7 сентября
В Ростовской области объявили дату следующей прямой линии с губернатором региона Василием Голубевым, информация о событии появилась в личном Telegram-канале главы региона.

Василий Голубев объявил, что уже в четверг, 7 сентября, в 17.00 мск в Ростовской области пройдет ежегодная прямая линия с губернатором, во время которой дончане получат возможность обсудить с главой региона волнующие их вопросы и проблемы.

Разговор с населением будет идти в прямом эфире, жители получат возможность задать вопросы как по телефону, так и в Telegram, однако обращения не должны быть анонимными. Василий Голубев также поделился ссылкой на форму, которую можно заполнить, чтобы вопрос взяли на рассмотрение. Те обращения, которые не попадут в эфир, будут рассматриваться специалистами отдельно, все обратившиеся получат ответы.

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В личном Telegram-канале губернатора уже стали появляться проблемные вопросы и жалобы дончан, чаще всего жителей Ростовской области беспокоит состояние дорог и общественного транспорта, цены на бензин, борьба с амброзией и другими аллергенными травами и проблемы с горячей водой.

Ранее стало известно, где в Ростовской области ситуация с нехваткой водителей стала катастрофической.

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