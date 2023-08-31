Губернатор Ростовской области Голубев проведет прямую линию с дончанами 7 сентября

Разговор с населением будет идти в прямом эфире, жители получат возможность задать вопросы как по телефону, так и в Telegram, однако обращения не должны быть анонимными. Василий Голубев также поделился ссылкой на форму, которую можно заполнить, чтобы вопрос взяли на рассмотрение. Те обращения, которые не попадут в эфир, будут рассматриваться специалистами отдельно, все обратившиеся получат ответы.