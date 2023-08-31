Каньон, море и пляжи: Александровский грабен — чудо природы в 100 км от Волгограда

На сколько бы часов вы не планировали свой отдых, на Александровский грабен обязательно нужно взять как можно больше воды. Передвигаться по огромной, к тому же холмистой территории не так просто, как кажется. Даже самого закаленного солнцем туриста рано или поздно застанет жажда. Лучше всего захватить с собой и запас продуктов на небольшой ланч, чтобы поездка не казалась в тягость на голодный желудок.