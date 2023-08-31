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Published Сегодня, 15:05

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Updated Сегодня, 15:07

Александровский грабен расположен в 100 км к северу от Волгограда

Каньон, море и пляжи: Александровский грабен — чудо природы в 100 км от Волгограда

31 августа 2023, 15:05
Фото: novostivolgograda.ru
Александровский грабен расположен в 100 км к северу от Волгограда
Чтобы увидеть Гранд-каньон, отдохнуть на белопесчанном пляже или пофотографироваться на фоне марсианских пейзажей — не обязательно отправляться в дальние страны. Буквально в двух часах езды из Волгограда туристов ждет Александровский грабен, вобравший в себя самые разные природные красоты.

Что такое Александровский грабен

Александровский грабен — провал на юге Приволжской возвышенности, находящийся недалеко от станицы Суводской в Дубовском районе. В геологии под «грабеном» понимается опустившийся в результате тектонических движений участок земной коры. Наиболее часто такие «впадины» встречаются в гористой местности, где такие движения наиболее интенсивные.

История Александровского грабена насчитывает десятки миллионов летИстория Александровского грабена насчитывает десятки миллионов лет
История Александровского грабена насчитывает десятки миллионов летИстория Александровского грабена насчитывает десятки миллионов лет
История Александровского грабена насчитывает десятки миллионов летИстория Александровского грабена насчитывает десятки миллионов лет
История Александровского грабена насчитывает десятки миллионов летИстория Александровского грабена насчитывает десятки миллионов лет
История Александровского грабена насчитывает десятки миллионов лет
Фото: novostivolgograda.ru

Природный памятник, расположенный в Волгоградской области, начал свое формирование около 30 миллионов лет назад в результате опускания Прикаспийской низменности и поднятия Волжской возвышенности. Уникальным Александровский грабен делают наслоения древних пород, по которым ученым, словно по летописям, удалось реконструировать всю геологическую и климатическую историю Нижнего Поволжья. Запечатанным в образовавшемся провале отложениям от сотен тысяч до 50 миллионов лет!

Ученые нашли следы существования на этом месте прибрежной зоны древнего моря, чуть позже — пресного озера. В пределах грабена обнаружили реликты ледникового периода и осадки, доказывающие установление здесь жаркого сухого климата.

Ежегодно Александровский грабен привлекает тысячи туристовЕжегодно Александровский грабен привлекает тысячи туристов
Ежегодно Александровский грабен привлекает тысячи туристов
Фото: novostivolgograda.ru

Сегодня Александровский грабен — геологический природный памятник, охраняемый государством. Однако он имеет не только научную, но и туристическую ценность. Впечатляющие природные ландшафты привлекают сюда ежегодно тысячи туристов со всех уголков России.

Как добраться из Волгограда

Александровский грабен находится в 100 километрах к северу от Волгограда, в Дубовском районе, между сёлами Горная Пролейка и Горный Балыклей. Дорога на автомобиле из центра города займет около 2-х часов.

Александровский грабен находится в 100 километрах к северу от ВолгоградаАлександровский грабен находится в 100 километрах к северу от Волгограда
Александровский грабен находится в 100 километрах к северу от ВолгоградаАлександровский грабен находится в 100 километрах к северу от Волгограда
Александровский грабен находится в 100 километрах к северу от Волгограда
Фото: сервис Яндекс. Карты

Доехать до грабена можно по федеральной трассе Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград». Не доезжая до Горного Балыклея, необходимо свернуть в сторону станицы Суводской. Ехать необходимо прямо через населенный пункт: там постоянный поток автомобилей, поэтому заблудиться не получится. При необходимости всегда можно спросить дорогу у местных жителей, или у едущих в попутном направлении туристов.

Добраться можно и по воде. Регулярного сообщения по Волге между природным памятником и портом города-героя нет, что во многом связано с высоким временем шлюзования на Волжской ГЭС. По этой причине арендовать судно в Волгограде до Александровского грабена весьма непросто.

Аренда катера превратит поездку до Александровского грабена в полноценное путешествиеАренда катера превратит поездку до Александровского грабена в полноценное путешествие
Аренда катера превратит поездку до Александровского грабена в полноценное путешествие
Фото: novostivolgograda.ru

Зато это можно сделать в яхтклубах «Сталь» и «Алькор», расположенных в городе-спутнике Волжском. Дорога из центра Волгограда на автомобиле займет всего 30-40 минут. А вот путь из Волжского речпорта до Суводского залива — ни много ни мало пять часов. Если приплюсовать ко времени на дорогу еще около трех часов отдыха на самом грабене, то все мини-путешествие займет примерно 13 часов — полный летний световой день.

Главное преимущество трансфера по воде — возможность увидеть природный памятник на расстоянии, с недоступного большинству ракурса, заодно насладиться живописными волжскими пейзажами по пути туда и обратно.

Где оставить машину

Не стоит забывать, что Александровский грабен — в первую очередь геологический памятник природы, который охраняется государством. В связи с этим на его территории действуют определенные ограничения.

Автомобиль лучше оставлять как можно дальше от Александровского грабенаАвтомобиль лучше оставлять как можно дальше от Александровского грабена
Автомобиль лучше оставлять как можно дальше от Александровского грабена
Фото: novostivolgograda.ru

Туристам запрещено вывозить фрагменты горных пород, собирать растущие там растения, разводить костры, мусорить, и, конечно, передвигаться по площади памятника на машине. Под колесами автомобиля, как неоднократно объясняли ученые, разрушается почвенно-травяной покров, что наносит непоправимый урон памятнику.

С высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилищеС высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилище
С высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилищеС высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилище
С высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилищеС высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилище
С высокого берега возле Александровского грабена открывается шикарный вид на водохранилище
Фото: novostivolgograda.ru

К тому же, если слишком близко подъехать к обрыву есть риск возникновения оползней, что крайне опасно. Лучше оставить автомобиль в 500 метрах от грабена. Некоторые вовсе паркуются в станице Суводской, а путь до грабена преодолевают на своих двоих, заодно наслаждаясь окружающей природой.

Что посмотреть в окрестностях

В окрестностях Александровского грабена расположено немало живописных природных объектов. Один из них — балка Суводский Яр, представляющая собой наполненную водой котловину, образовавшуюся в результате провалов в ландшафте грабена.

Многие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжаМногие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжа
Многие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжаМногие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжа
Многие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжаМногие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжа
Многие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжаМногие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжа
Многие приезжают на Александровский грабен еще и ради его песчаного пляжа
Фото: novostivolgograda.ru

В устье Суводская балка плавно перетекает в одноименный залив «волгоградского моря». Его песчаный берег привлекает не только любителей пляжного отдыха, но и геологов, ведь обрамляющие прибрежную полоску сколоны хранят в себе уникальные реликты — белые каолиновые глины, чей возраст насчитывает миллионы лет.

Карта окрестностей Александровского грабена в Волгоградской областиКарта окрестностей Александровского грабена в Волгоградской области
Карта окрестностей Александровского грабена в Волгоградской области
Фото: novostivolgograda.ru

Спуститься к воде можно пешком, правда, стоит иметь ввиду, что лестниц здесь никаких нет. По этой причине не стоит спешить — обвалы грунта здесь обычное дело. Но результат оправдывает усилия: расположенный под древними склонами двухкилометровый пляж отлично подходит для купания в Волге.

Возле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляжВозле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляж
Возле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляжВозле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляж
Возле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляжВозле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляж
Возле Александровского грабена есть чистейший песчано-галечный пляж
Фото: novostivolgograda.ru

Еще один примечательный объект — Большой Суводский «каньон» (в народе — Гранд-каньон), откуда открывается обзор на весь природный памятник. Здесь же можно сделать прекрасные памятные фотографии на фоне почти марсианских пейзажей.

Залив Суводский Яр возле Александровского грабенаЗалив Суводский Яр возле Александровского грабена
Александровский грабенАлександровский грабен
Александровский грабенАлександровский грабен
Большой Суводский «каньон»Большой Суводский «каньон»
Залив Суводский Яр возле Александровского грабена
Фото: novostivolgograda.ru

Но лучшие обзорные площадки расположены на так называемых шиханах — одиночных пригорков Большой и Малый Царь. Первый находится со стороны станицы Суводской, практически на ее окраине. Отсюда хорошо просматривается залив Горный Балыклей. А вот его «младший» брат расположен чуть поодаль. Забравшись на него можно рассмотреть окрестности во всех деталях — виды здесь просто потрясающие.

Что взять в дорогу и как одеться

На сколько бы часов вы не планировали свой отдых, на Александровский грабен обязательно нужно взять как можно больше воды. Передвигаться по огромной, к тому же холмистой территории не так просто, как кажется. Даже самого закаленного солнцем туриста рано или поздно застанет жажда. Лучше всего захватить с собой и запас продуктов на небольшой ланч, чтобы поездка не казалась в тягость на голодный желудок.

Возле Александровского грабена нет торговых точек и кафеВозле Александровского грабена нет торговых точек и кафе
Возле Александровского грабена нет торговых точек и кафе
Фото: novostivolgograda.ru

Не стоит принебрегать головными уборами — в случае с Александровский грабеном это может быть по-настоящему опасно. Тенистых мест на грабене нет: в таких условиях волгоградское палящее солнце может доставить немало проблем. По этой же причине не стоит забывать дома солнцезащитный крем.

Обувь лучше всего брать закрытую — лазать по склонам в шлепанцах удовольствие сомнительное. Если вы планируете отдохнуть у воды, не лишним окажется пляжный зонт для создания дополнительного искусственного тенька. Планируйте свое путешествие заблаговременно, чтобы точно ничего случайно не забыть.

Александровский грабен подарит вам шикарные фотографии на памятьАлександровский грабен подарит вам шикарные фотографии на память
Александровский грабен подарит вам шикарные фотографии на память
Фото: novostivolgograda.ru

И, конечно, обязательно зарядите свои телефоны и фотоаппараты, потому что красоты Александровского грабена, пожалуй, никого не ставят равнодушным. После такого путешествия ваш семейный альбом гарантировано пополниться десятками новых фотографий.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».

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