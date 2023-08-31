Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось обыграть «Локомотив»

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Напомним, что игра прошла в рамках группового этапа Кубка России, ростовчане выиграли со счетом 2:1. В результате команде удалось возглавить группу.
После матча Карпин заявил, что дополнительной мотивации для клуба не было. По его словам, футболисты и так все понимали.
«Какой смысл мотивировать? До этого было два поражения и игроки сами хотели выиграть. Играл полностью обновленный состав, этим спортсменам надо показывать, доказывать», — пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на слова Карпина.
Ранее стало известно, что ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.