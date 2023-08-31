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Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось обыграть «Локомотив»

Карпин рассказал, как ФК «Ростов» удалось обыграть «Локомотив»

31 августа 2023, 05:15
Фото: 1MI
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что у игроков не было дополнительной мотивации для победы над «Локомотивом», прозвучало после футбольной встречи.

Напомним, что игра прошла в рамках группового этапа Кубка России, ростовчане выиграли со счетом 2:1. В результате команде удалось возглавить группу.

После матча Карпин заявил, что дополнительной мотивации для клуба не было. По его словам, футболисты и так все понимали.

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«Какой смысл мотивировать? До этого было два поражения и игроки сами хотели выиграть. Играл полностью обновленный состав, этим спортсменам надо показывать, доказывать», — пишет «Спорт-экспресс» со ссылкой на слова Карпина.

Ранее стало известно, что ФК «Ростов» хочет засудить сбежавшего из-за беспилотников игрока Норманна. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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