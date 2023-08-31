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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Массовое избиение людей в ростовском магазине попало на видео

Массовое избиение людей в ростовском магазине попало на видео

31 августа 2023, 08:07
Фото: 1MI
Массовое избиение людей в ростовском магазине попало на видео
В Ростове-на-Дону несколько человек ночью избили посетителей магазина, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов».

Автор опубликовал видео с камеры наблюдения в одном из магазинов, где двое парней разговаривали с продавщицей. После этого в помещение ворвались несколько человек и стали избивать посетителей.

«На пересечении Орбитальной и Беляева человек пять залетели в магазин и избили толпой. Моего брата вытянули на улицу и били трое, разбили все лицо. В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили 4 шва», — написала родственница пострадавшего.

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Видео: ТГ Это Ростов

Она добавила, что на место драки вызывали полицейских. Что стало причиной конфликта, остается загадкой.

Пользователи в комментариях раскритиковали нападавших и заявили, что подобного происходить не должно.

Ранее ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке.

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