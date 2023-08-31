Массовое избиение людей в ростовском магазине попало на видео

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Автор опубликовал видео с камеры наблюдения в одном из магазинов, где двое парней разговаривали с продавщицей. После этого в помещение ворвались несколько человек и стали избивать посетителей.
«На пересечении Орбитальной и Беляева человек пять залетели в магазин и избили толпой. Моего брата вытянули на улицу и били трое, разбили все лицо. В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили 4 шва», — написала родственница пострадавшего.
Она добавила, что на место драки вызывали полицейских. Что стало причиной конфликта, остается загадкой.
Пользователи в комментариях раскритиковали нападавших и заявили, что подобного происходить не должно.
Ранее ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке.