На автобусных маршрутах из Ростова в Азов и Батайск выявили ряд нарушений

Так маршрут №212, следующий из Ростова в поселок Койсуг под Батайском, выпускал на линию автобусы без системы «ЭРА-ГЛОНАСС», кроме того, в транспортных средствах не было нужных табличек с информацией, зато один из автобусов был изменен без согласования с ГИБДД. Все нарушения перевозчик должен устранить в первую декаду сентября.