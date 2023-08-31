На автобусных маршрутах из Ростова в Азов и Батайск выявили ряд нарушений

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
В ведомстве рассказали, что инспекторы Южного МУГАДН и ГИБДД провели проверку на Привокзальной площади Ростова, что позволило им обнаружить ряд нарушений в работе межмуниципальных маршрутов.
Так маршрут №212, следующий из Ростова в поселок Койсуг под Батайском, выпускал на линию автобусы без системы «ЭРА-ГЛОНАСС», кроме того, в транспортных средствах не было нужных табличек с информацией, зато один из автобусов был изменен без согласования с ГИБДД. Все нарушения перевозчик должен устранить в первую декаду сентября.
Вторым маршрутом с нарушениями оказался № 215/1 «Азов — Ростов-на-Дону», транспортная компания «Газель», ответственная за обслуживание маршрута, выпустила на линию транспорт, который оказался старше заявленного возраста.
«Вопрос привлечения должностных лиц предприятия к административной ответственности находится на рассмотрении Ространснадзора», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области глава одного из районов заявил об острой нехватке водителей автобуса.