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На автобусных маршрутах из Ростова в Азов и Батайск выявили ряд нарушений

На автобусных маршрутах из Ростова в Азов и Батайск выявили ряд нарушений

31 августа 2023, 15:19
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
На автобусных маршрутах из Ростова в Азов и Батайск выявили ряд нарушений
В Ростове на автобусных маршрутах, которые возят пассажиров в Азов и Батайск, выявили нарушения в работе, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

В ведомстве рассказали, что инспекторы Южного МУГАДН и ГИБДД провели проверку на Привокзальной площади Ростова, что позволило им обнаружить ряд нарушений в работе межмуниципальных маршрутов.

Так маршрут №212, следующий из Ростова в поселок Койсуг под Батайском, выпускал на линию автобусы без системы «ЭРА-ГЛОНАСС», кроме того, в транспортных средствах не было нужных табличек с информацией, зато один из автобусов был изменен без согласования с ГИБДД. Все нарушения перевозчик должен устранить в первую декаду сентября.

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Вторым маршрутом с нарушениями оказался № 215/1 «Азов — Ростов-на-Дону», транспортная компания «Газель», ответственная за обслуживание маршрута, выпустила на линию транспорт, который оказался старше заявленного возраста.

«Вопрос привлечения должностных лиц предприятия к административной ответственности находится на рассмотрении Ространснадзора», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области глава одного из районов заявил об острой нехватке водителей автобуса.

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