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Published Сегодня, 16:15

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Updated Сегодня, 16:17

На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело

На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело

31 августа 2023, 16:15
Фото: pxhere
На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело
На ростовского каскадера Евгения Чеботарева завели административное дело из-за прыжка с крыши здания на автомобиле «Нива», об этом он сообщил в собственном Telegram-канале.

Во вторник, 28 августа, стало известно, что каскадер из Ростова Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачной попытке перелететь с крыши одного здания на другое на автомобиле «Нива» в Северной Осетии.

Уже на следующий день Чеботарев в Telegram-канале поделился публикацией, в которой сообщалось, что на экстремала завели административное дело о хулиганстве после трюка в Кармадоне. Саму публикацию Чеботарев комментировать не стал.

Появилось видео, как каскадер из Ростова на кабриолете проехал под грузовиком
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Если его вина будет доказана, то дончанину грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.

Обращаем внимание, информацию пока не подтвердили в официальных источниках, данные уточняются.

Ранее каскадер поделился видео трюка с участием грузовика и кабриолета.

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