На экстремала из Ростова Евгения Чеботарева завели дело

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Во вторник, 28 августа, стало известно, что каскадер из Ростова Евгений Чеботарев попал в больницу после неудачной попытке перелететь с крыши одного здания на другое на автомобиле «Нива» в Северной Осетии.
Уже на следующий день Чеботарев в Telegram-канале поделился публикацией, в которой сообщалось, что на экстремала завели административное дело о хулиганстве после трюка в Кармадоне. Саму публикацию Чеботарев комментировать не стал.
Если его вина будет доказана, то дончанину грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток.
Обращаем внимание, информацию пока не подтвердили в официальных источниках, данные уточняются.
Ранее каскадер поделился видео трюка с участием грузовика и кабриолета.