Опасен ли для Ростовской области новый штамм коронавируса «Эрис»

В апреле 2023 года в России были выявлены первые случаи заражения новым штаммом. Они были зарегистрированы в нескольких регионах, среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская и Иркутская области, Краснодарский край, а также в республиках Бурятия и Хакасия. Общее число подтвержденных случаев составило 17, что составляет 0,24% от общего числа инфицированных за период с апреля по август 2023 года.