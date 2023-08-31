Опасен ли для Ростовской области новый штамм коронавируса «Эрис»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Штамм известен, как «Эрис», это новый вариант коронавируса был назван в честь карликовой планеты Ириды. На территории России пока он не получил широкого распространения. Тем не менее, существует риск, что его появление может ухудшить эпидемиологическую ситуацию, связанную с COVID-19.
«Эрис» демонстрирует в мире значительно более высокую степень распространения по сравнению с предыдущими вариантами.
По информации Роспотребнадзора, симптомы заболевания у «Эриса» такие же, как и у прошлых вариантов:
У людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям.
В апреле 2023 года в России были выявлены первые случаи заражения новым штаммом. Они были зарегистрированы в нескольких регионах, среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская и Иркутская области, Краснодарский край, а также в республиках Бурятия и Хакасия. Общее число подтвержденных случаев составило 17, что составляет 0,24% от общего числа инфицированных за период с апреля по август 2023 года.
О заболевании жителей Ростовской области информации не поступало.
«В настоящее время в России вариант EG.5 („Эрис“) пока не получил широкого распространения, однако риски осложнения эпидемиологической ситуации по COVID-19, связанные с его распространением, существуют», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Медицинские специалисты сообщили RostovGazeta, что они готовы к любым непредвиденным сценариям, которые могут возникнуть из-за распространения коронавируса.
«Мы уже пережили нелегкий период, адаптировали наши методы работы, извлекли уроки и не собираемся возвращаться к прежним подходам», — подчеркивает один из медиков.
Они утверждают, что грипп обязательно вернется осенью. Вероятность возвращения коронавируса также существует. Однако, по мнению экспертов, его распространение будет менее интенсивным. Тяжелые формы заболевания также могут стать редким явлением.
«Точно сказать сложно, но я склонен предположить, что случаи заражения коронавирусом будут крайне незначительными. В настоящее время, например, у нас вообще нет его. Тем не менее, другие респираторные инфекции не исчезнут», — делятся мнением медицинские специалисты.
Между тем, по информации РИА «Новости», в России, в том числе Ростовской области ожидается увеличение числа случаев заражения коронавирусом в осенний период 2023 года.
В рамках ПМЭФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова поделилась прогнозом относительно возможной новой волны заболеваемости коронавирусом, которая ожидается осенью текущего года. Эксперт выразила мнение, что будущее увеличение числа заражений может быть более масштабным по сравнению с весенней волной, которая прошла довольно незаметно для многих россиян из-за легких форм заболевания.
«Мы очень надеемся, что вирус не будет оказывать серьезного влияния на здоровье людей, и проявит себя в мягкой форме, но это зависит от его собственных мутаций», — уточнила Попова.
Она также добавила, что на данный момент рассматриваются различные сценарии развития событий и специалисты пытаются предсказать особенности эпидемического процесса, опираясь на имеющиеся данные о существующих штаммах.
Кроме того, глава Роспотребнадзора подчеркнула, что предположение о том, что коронавирус станет сезонной болезнью, уже подтвердилось.
Добавим, что в Ростовской области пока не было информации о росте заболеваемости коронавирусом.