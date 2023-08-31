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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Почему экс-замглавы Ростовского облсуда Юрова не смогла доказать свою невиновность

Почему экс-замглавы Ростовского облсуда не добилась отмены своего уголовного дела

31 августа 2023, 14:22
Фото: alexandergroshev/cc by 3.0/panoramio
Почему экс-замглавы Ростовского облсуда Юрова не смогла доказать свою невиновность

Эксперт объяснил, почему не отменили уголовное дело для «Судьи года» из Ростова

Верховный суд России признал законным уголовное дела в отношении экс-заместителя главы Ростовского областного суда Татьяны Юровой. Таким образом, она не добилась отмены решения ВККС. Вероятно, что эпизодов на нее может оказаться гораздо больше, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Собеседник делится мнением, что, попытавшись добиться отмены уголовного дела в Верховном суде РФ, Татьяна Юрова, имеющая почетное звание «Судья года», только усугубила ситуацию. Дело не отменили.

«Прежде ее адвокаты могли как-то лавировать по предъявленным обвинениям. А сейчас это будет сложно. „Дело ростовских судей“ достаточно громкое. Оно федерального уровня. И совершенно очевидно, что вина у Юровой есть», — отмечает Евгений Михайлов.

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Политолог уверен, что людей такого уровня просто так «не берут».Политолог уверен, что людей такого уровня просто так «не берут».
Политолог уверен, что людей такого уровня просто так «не берут».
Фото: ros.mo.www.ssrf.ru

Политолог уверен, что людей такого уровня просто так «не берут».

«Тем не менее, ростовские судьи, каждый своим способом, попытались доказать свою невиновность. Одна решила бороться с предъявленными обвинениями, другая попыталась совершить попытку суицида. Но не получилось — сейчас не те времена», — говорит эксперт.

По словам собеседника, сегодня активно идет зачистка коррупционных схем, поэтому поблажки никому не будет.

Ранее RostovGazeta сообщала, что известно об уголовном деле бывшего замглавы Ростовского облсуда Татьяны Юровой.

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