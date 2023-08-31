Почему экс-замглавы Ростовского облсуда не добилась отмены своего уголовного дела

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Собеседник делится мнением, что, попытавшись добиться отмены уголовного дела в Верховном суде РФ, Татьяна Юрова, имеющая почетное звание «Судья года», только усугубила ситуацию. Дело не отменили.
«Прежде ее адвокаты могли как-то лавировать по предъявленным обвинениям. А сейчас это будет сложно. „Дело ростовских судей“ достаточно громкое. Оно федерального уровня. И совершенно очевидно, что вина у Юровой есть», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог уверен, что людей такого уровня просто так «не берут».
«Тем не менее, ростовские судьи, каждый своим способом, попытались доказать свою невиновность. Одна решила бороться с предъявленными обвинениями, другая попыталась совершить попытку суицида. Но не получилось — сейчас не те времена», — говорит эксперт.
По словам собеседника, сегодня активно идет зачистка коррупционных схем, поэтому поблажки никому не будет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что известно об уголовном деле бывшего замглавы Ростовского облсуда Татьяны Юровой.