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Под Шахтами на М-4 «Дон» из-за ремонта дорог возникла 16-километровая пробка

Под Шахтами на М-4 «Дон» из-за ремонта дорог возникла 16-километровая пробка

31 августа 2023, 13:11
Фото: 1MI
Под Шахтами на М-4 «Дон» из-за ремонта дорог возникла 16-километровая пробка
В Ростовской области на М-4 «Дон» образовалась пробка протяженность 16 километров, информация об этом появилась на портале «Яндекс Карты».

Днем в четверг, 31 августа, на трассе М-4 «Дон» от 1011-го до 995-го километра в южном направлении растянулась огромная пробка, На проезд трассы, согласно данным карт, потребуется потратить около 50 минут, кроме того, движение затрудняется из-за ремонтных работ, которые проводятся сразу на двух участках пути.

В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась пробка на 15 километров
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Вместе с этим в 15.48 мск очевидцы опубликовали сообщение о ДТП на 1011-м километре трассы в районе Красюковского сельского поселения. Данные об обстоятельствах ДТП будут уточняться.

Фото: Яндекс Карты

Автомобилистам следует учитывать дорожную обстановку во время планирования своего пути, поскольку в настоящий момент затор только увеличивается.

Ранее стало известно о гибели водителя КамАЗа в результате ДТП на М-4.

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