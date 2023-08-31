Под Шахтами на М-4 «Дон» из-за ремонта дорог возникла 16-километровая пробка

Днем в четверг, 31 августа, на трассе М-4 «Дон» от 1011-го до 995-го километра в южном направлении растянулась огромная пробка, На проезд трассы, согласно данным карт, потребуется потратить около 50 минут, кроме того, движение затрудняется из-за ремонтных работ, которые проводятся сразу на двух участках пути.