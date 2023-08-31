Под Шахтами на М-4 «Дон» из-за ремонта дорог возникла 16-километровая пробка

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
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Днем в четверг, 31 августа, на трассе М-4 «Дон» от 1011-го до 995-го километра в южном направлении растянулась огромная пробка, На проезд трассы, согласно данным карт, потребуется потратить около 50 минут, кроме того, движение затрудняется из-за ремонтных работ, которые проводятся сразу на двух участках пути.
Вместе с этим в 15.48 мск очевидцы опубликовали сообщение о ДТП на 1011-м километре трассы в районе Красюковского сельского поселения. Данные об обстоятельствах ДТП будут уточняться.
Автомобилистам следует учитывать дорожную обстановку во время планирования своего пути, поскольку в настоящий момент затор только увеличивается.
Ранее стало известно о гибели водителя КамАЗа в результате ДТП на М-4.