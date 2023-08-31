Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Первое, что следует сделать, — обезопасить растения от холода. Необходимо удалить лишние листья, ветки и побеги, а также защитить наиболее чувствительные растения. Для этого можно использовать специальные материалы, например, агроволокно, геотекстиль или сено. Также необходимо очистить участок от сорной травы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующий шаг — опустошение труб. Чтобы избежать ржавчины, необходимо полностью вытекли всю воду, включая системы полива и шланги. Если в дачном доме есть отопление, его нужно также осушить, за исключением антифриза. Бассейн следует опустошить и убрать в сухое место или накрыть, если он вкопан. Затем нужно обратить внимание на сам дом.
Для начала следует отключить электричество. В зимний период часто возникают перебои в напряжении, что может негативно сказаться на технике и проводке. Также необходимо проверить крышу, окна и двери на наличие повреждений, чтобы защитить дом от осадков.
Важно также обезопасить дачу от кражи. Хотя полностью исключить риски невозможно, можно минимизировать их, установив сигнализацию и надежный замок, а также убрав все ценное из видных мест.
Необходимо позаботиться о защите от грызунов, которые могут нанести вред различным предметам и подарить неприятные сюрпризы. Для этого следует поддерживать чистоту в доме, удалить все продукты, чтобы не привлекать грызунов и насекомых, а также очистить поверхности от жира, который привлекает мышей и крыс.
Таким образом, правильная подготовка дачи к осенне-зимнему периоду позволит сохранить здоровье растений, обезопасить дом от холода и внешних угроз, а также избежать неприятностей, связанных с грызунами.