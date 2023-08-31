Подготовка дачи к осенне-зимнему периоду

Следующий шаг — опустошение труб. Чтобы избежать ржавчины, необходимо полностью вытекли всю воду, включая системы полива и шланги. Если в дачном доме есть отопление, его нужно также осушить, за исключением антифриза. Бассейн следует опустошить и убрать в сухое место или накрыть, если он вкопан. Затем нужно обратить внимание на сам дом.