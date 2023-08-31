Политолог Гусий рассказал, что могут обсуждать Эрдоган и Путин на встрече в Сочи

«Основной темой переговоров, с большой степенью вероятности, можно назвать зерновую сделку и ее возобновление. Да, Владимир Путин заявил о возможности продления сделки, но только после полного выполнения российских условий. Интересно то, как это будет освещаться. В любом случае, турецкая сторона скажет „о продвижении в вопросе сделки“, даже если таких и не будет. Думаю, что многое останется за закрытыми дверями и не попадет в общий доступ. В качестве дополнительных тем на встрече будет газовый вопрос, а также возможности мирного договора. Впрочем, с последним пунктом давно все известно, Владимир Путин не раз заявлял о наших условиях.», — предположил краснодарский политолог.