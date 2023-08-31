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Политолог Гусий рассказал, что будут обсуждать Эрдоган и Путин на встрече в Сочи

Политолог Гусий рассказал, что могут обсуждать Эрдоган и Путин на встрече в Сочи

31 августа 2023, 06:53
Фото: kremlin.ru
Политолог Гусий рассказал, что будут обсуждать Эрдоган и Путин на встрече в Сочи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в сентябре посетить Сочи для переговоров с Владимиром Путиным. Краснодарский политолог Андрей Гусий рассказал, что будут обсуждать два руководителя.

О грядущем визите Эрдогана в Краснодарский край сообщил официальный представитель правящей партии Турции Омер Челик. Он уточнил, что глава их государства планирует предложить свои идеи Владимиру Путину и надеется на положительный итог переговоров. Точная дата визита пока неизвестна, но в турецких источниках обсуждают 4 и 8 сентября. Пресс-секретарь президента России 28 августа подтвердил информацию о встрече Эрдогана и Путина, однако о дате сказано не было. «Действительно, встреча состоится скоро, и мы своевременно об этом сообщим», — сообщил Песков.

Напомним о том, что Россия отказалась от продления зерновой сделки с 18 июля из-за невыполнения ее условий в рамках Стамбульских соглашений. Тем временем, Турция и ООН настаивают на возвращении России к реализации этих соглашений.

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«Основной темой переговоров, с большой степенью вероятности, можно назвать зерновую сделку и ее возобновление. Да, Владимир Путин заявил о возможности продления сделки, но только после полного выполнения российских условий. Интересно то, как это будет освещаться. В любом случае, турецкая сторона скажет „о продвижении в вопросе сделки“, даже если таких и не будет. Думаю, что многое останется за закрытыми дверями и не попадет в общий доступ. В качестве дополнительных тем на встрече будет газовый вопрос, а также возможности мирного договора. Впрочем, с последним пунктом давно все известно, Владимир Путин не раз заявлял о наших условиях.», — предположил краснодарский политолог.

«Основной темой переговоров, с большой степенью вероятности, можно назвать зерновую сделку и ее возобновление», — предположил краснодарский политолог.«Основной темой переговоров, с большой степенью вероятности, можно назвать зерновую сделку и ее возобновление», — предположил краснодарский политолог.
«Основной темой переговоров, с большой степенью вероятности, можно назвать зерновую сделку и ее возобновление», — предположил краснодарский политолог.
Фото: donland.ru

Эксперт отметил, что нередкие встречи Эрдогана и Путина говорят о хороших отношениях, поддержке и сотрудничестве, что является благоприятным инфоповодом и для мировых СМИ. Кроме того, в качестве дополнительных тем на встрече, политолог прогнозирует газовый вопрос, а также возможности мирного договора.

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В американском издании Bloomberg написали, что Реджеп Тайип Эрдоган, действительно, рассчитывает на то, чтобы сделку, которая позволила Украине экспортировать зерно через Черное море, возобновили.

Отметим, что 22 июля прошлого года Черноморскую зерновую инициативу заключили в столице Турции. В тот день три государства — Россия, Турция, Украина — и ООН подписали документы о «создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов», а также о снятии ограничений для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Отметим, что 22 июля прошлого года Черноморскую зерновую инициативу заключили в столице Турции.Отметим, что 22 июля прошлого года Черноморскую зерновую инициативу заключили в столице Турции.
Отметим, что 22 июля прошлого года Черноморскую зерновую инициативу заключили в столице Турции.
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/wikimedia.org

С момента подписания соглашения, оно неоднократно продлевалось, но 17 июля работа инициативы была прекращена. Тогда Дмитрий Песков объявил об остановке зерновой сделки. Москва отказалась от участия из-за требования выполнить условия второй части соглашения. Среди них были переподключение Россельхозбанка к международной межбанковской системе совершения платежей SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственной техники и запчастей, снятие ограничений на страхование и перестрахование, а также отмена моратория на доступ в порты. Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в акватории Черного моря на северо-западе после выхода из сделки.

Ранее Rostovgazeta писала о том, зачем Владимир Путин приехал в штаб СВО в Ростове.

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