Политолог рассказал, что изменится в ЧВК «Вагнер» если его возглавит уроженец Дона

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
После гибели лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, возглавить частную военную компанию может уроженец Ростовской области Антон Елизаров.
«Лично я с Елизаровым не знаком. Но слышал, что это хороший боец. Он был одним из командиров в отряде. Его уважали и к своим подчиненным он тоже относился очень хорошо», — отмечает Абросимов.
Собеседник полагает, что со сменой руководства «Вагнера», никаких изменений в деятельности «музыкантов» не произойдет. Вероятно, ЧВК будет сохранена в том же составе. И, как и прежде, будет выполнять поставленные задачи.
«Надо понимать, что ЧВК „Вагнер“ — это наемные бойцы. Поэтому и задачи у компании, скорее всего, останутся неизменными», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане отказываются поверить в то, что Евгений Пригожин погиб.