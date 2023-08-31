rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Претерпит ли ЧВК «Вагнер» изменения с появлением нового лидера — уроженца Дона

Политолог рассказал, что изменится в ЧВК «Вагнер» если его возглавит уроженец Дона

31 августа 2023, 16:26
Фото: rostovgazeta.ru
Претерпит ли ЧВК «Вагнер» изменения с появлением нового лидера — уроженца Дона
ЧВК «Вагнер», вероятнее всего, с приходом нового лидера — уроженца Ростовской области, будет сохранена в том же составе, в котором она есть, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

После гибели лидеров ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, возглавить частную военную компанию может уроженец Ростовской области Антон Елизаров.

«Лично я с Елизаровым не знаком. Но слышал, что это хороший боец. Он был одним из командиров в отряде. Его уважали и к своим подчиненным он тоже относился очень хорошо», — отмечает Абросимов.

Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове
Узнать подробнее

Собеседник полагает, что со сменой руководства «Вагнера», никаких изменений в деятельности «музыкантов» не произойдет. Вероятно, ЧВК будет сохранена в том же составе. И, как и прежде, будет выполнять поставленные задачи.

«Надо понимать, что ЧВК „Вагнер“ — это наемные бойцы. Поэтому и задачи у компании, скорее всего, останутся неизменными», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему ростовчане отказываются поверить в то, что Евгений Пригожин погиб.

«Версии и разоблачение»: почему многие ростовчане не верят в смерть Пригожина
Узнать подробнее
Читайте также:
Итоги недели: жители Ростова прощались с Пригожиным и искали дешевый бензинПортреты Пригожина и Уткина исчезли со стихийного мемориала возле Ростовского циркаКак рухнул самолет Пригожина и какая была реакция в Ростовской области
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Политолог#Евгений Пригожин#Боец#Дмитрий Уткин#Новый лидер#Уроженец Дона#Антон Елизаров#Отряд#Наемники#Заказчики
Подпишитесь
В Ростове к начальнику полиции пришли с обысками, а горожане устроили массовую драку
Сегодня, 15:04
В Ростовской области заявили о катастрофической нехватке водителей автобусов
Сегодня, 15:03
В Ростовской области усилят меры безопасности
Сегодня, 13:12
Почему экс-замглавы Ростовского облсуда не добилась отмены своего уголовного дела
Сегодня, 14:22
Юрист Габович рассказал, что изменится в жизни ростовских водителей с 1 сентября
Сегодня, 14:26
«Жить у кладбища или плыть по Шанхаю»: где в Краснодаре не стоит покупать квартиру
Сегодня, 14:33