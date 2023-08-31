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Проехавший на красный свет водитель спровоцировал аварию с пострадавшим в Гуково

Проехавший на красный свет водитель спровоцировал аварию с пострадавшим в Гуково

31 августа 2023, 05:47
Фото: 1MI
В Ростовской области водитель автомобиля проехал на красный свет и врезался в другую машину, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на улице Мира, когда водитель Honda приблизился к перекрестку и не заметил, что загорелся красный свет. Он не остановился и врезался в автомобиль Daewoo Nexia.

«В результате ДТП получил травмы водитель автомобиля Daewoo, его доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии», — уточнили в управлении.

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О состоянии пострадавшего водителя информации нет.

Ранее жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Больница#Гуково#Полиция#Авария#Травмы#УГИБДД#Мира#Пострадавший#Пьяный водитель#Daewoo Nexia#Honda#Красный свет
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