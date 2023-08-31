Проехавший на красный свет водитель спровоцировал аварию с пострадавшим в Гуково

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Published Сегодня, 05:47
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Происшествие случилось на улице Мира, когда водитель Honda приблизился к перекрестку и не заметил, что загорелся красный свет. Он не остановился и врезался в автомобиль Daewoo Nexia.
«В результате ДТП получил травмы водитель автомобиля Daewoo, его доставили в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии», — уточнили в управлении.
О состоянии пострадавшего водителя информации нет.
Ранее жители в Ростовской области задержали пьяного водителя, который сбил двух детей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.