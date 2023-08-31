Рэпер Guf отменил концерты в Краснодаре и Ростове 16 и 17 сентября

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
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Updated Сегодня, 15:52
В четверг, 31 августа, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил об отмене концертов рэпера Guf в Краснодаре и Ростове 16 и 17 сентября. По словам авторов канала, хотя продажи билетов не закрыли, а для фанатов не делали никаких объявлений — концертов не будет. Однако исполнитель оставил возможность заказать свое выступление на корпоративах, частный концерт Долматова стоит якобы от 2,2 миллиона рублей.
Тем временем, авторы канала со ссылкой на родственницу Долматова сообщают, что причиной отмены концерта стала проблема с приглашающей стороной.
«Площадки ссылаются на организаторов, те молчат», — сказано в сообщении.
Обращаем внимание, в сообществе исполнителя с объявлением о концерте в Ростове последний пост опубликовали 9 февраля. Под ним фанаты рэпера спрашивают, на какую дату решили перенести концерт, судя по сообщениям, выступление отменяют не впервые.
Обращаем внимание, данные пока не подтвердились. Информация уточняется.
Ранее ростовский депутат потребовал уголовного наказания для рэпера Гуфа, который натравил овчарку на соседского пса.