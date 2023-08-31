Рэпер Guf отменил концерты в Краснодаре и Ростове 16 и 17 сентября

В четверг, 31 августа, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на собственные источники объявил об отмене концертов рэпера Guf в Краснодаре и Ростове 16 и 17 сентября. По словам авторов канала, хотя продажи билетов не закрыли, а для фанатов не делали никаких объявлений — концертов не будет. Однако исполнитель оставил возможность заказать свое выступление на корпоративах, частный концерт Долматова стоит якобы от 2,2 миллиона рублей.