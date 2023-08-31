Риэлтор Загоренко рассказала, почему растут цены на жилье в Ростове

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По словам собеседницы, на повышение стоимости квартир в Ростове повлияли два фактора. Во-первых, повышение ключевой ставки ЦБ.
«Недавно в одном из банков покупателю квартиры одобрили кредит под 14,8%. Некоторые, из-за такой ставки, отказываются от приобретения жилья», — отмечает Елена Загоренко.
Риэлтор подчеркивает, что повышение ставки уже наблюдалось в начале СВО, поэтому эксперты надеются, что это временная мера. Правда насколько временная — никто прогнозировать не берется.
Во-вторых, на повышение стоимости жилья в Ростове сыграл его дефицит.
«Квартир на продажу не слишком много, а спрос — высокий», — разъясняет собеседница.
В качестве примера риэлтор приводит стоимость трехкомнатной квартиры в двадцати минутах от центра города. Раньше ее стоимость была 7,5 миллионов рублей. Сейчас уже 9 миллионов.
Подорожала и аренда квартир.
«К сентябрю в Ростов приехало много студентов, которые готовы оплачивать аренду квартир. Но жилья катастрофически не хватает. Недавно молодые люди ездили посмотреть жилье в центре города, и, увидев его состояние, — реально заплакали. Помимо того, что квартир на аренду сейчас действительно мало, еще и условия для проживания в них не особо хорошие», — говорит эксперт.
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