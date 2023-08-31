Риэлтор Загоренко рассказала, почему растут цены на жилье в Ростове

«К сентябрю в Ростов приехало много студентов, которые готовы оплачивать аренду квартир. Но жилья катастрофически не хватает. Недавно молодые люди ездили посмотреть жилье в центре города, и, увидев его состояние, — реально заплакали. Помимо того, что квартир на аренду сейчас действительно мало, еще и условия для проживания в них не особо хорошие», — говорит эксперт.