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Published Сегодня, 06:45

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Updated Сегодня, 06:47

Риэлтор Загоренко рассказала, почему растут цены на жилье в Ростове

Риэлтор Загоренко рассказала, почему растут цены на жилье в Ростове

31 августа 2023, 06:45
Фото: 1MI
Риэлтор Загоренко рассказала, почему растут цены на жилье в Ростове
Цены на жилье в Ростове за последние пару месяцев повысились, в среднем, на 5-10%. Будет ли очередное подорожание в сентябре — пока сказать затруднительно, сообщила RostovGazeta риэлтор Елена Загоренко.

По словам собеседницы, на повышение стоимости квартир в Ростове повлияли два фактора. Во-первых, повышение ключевой ставки ЦБ.

«Недавно в одном из банков покупателю квартиры одобрили кредит под 14,8%. Некоторые, из-за такой ставки, отказываются от приобретения жилья», — отмечает Елена Загоренко.

Риэлтор подчеркивает, что повышение ставки уже наблюдалось в начале СВО, поэтому эксперты надеются, что это временная мера. Правда насколько временная — никто прогнозировать не берется.

Во-вторых, на повышение стоимости жилья в Ростове сыграл его дефицит.

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«Квартир на продажу не слишком много, а спрос — высокий», — разъясняет собеседница.

В качестве примера риэлтор приводит стоимость трехкомнатной квартиры в двадцати минутах от центра города. Раньше ее стоимость была 7,5 миллионов рублей. Сейчас уже 9 миллионов.

Подорожала и аренда квартир.

«К сентябрю в Ростов приехало много студентов, которые готовы оплачивать аренду квартир. Но жилья катастрофически не хватает. Недавно молодые люди ездили посмотреть жилье в центре города, и, увидев его состояние, — реально заплакали. Помимо того, что квартир на аренду сейчас действительно мало, еще и условия для проживания в них не особо хорошие», — говорит эксперт.

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