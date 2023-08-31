Ростовчане заявили о резком скачке цен на такси

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Местный житель рассказал, что ему нужно было проехать четыре километра, за которые у него попросили 407 рублей за поездку в «экономе». Стоимость более высокой категории достигала 900 рублей.
Автор пожаловался, что ранее за эти деньги можно было проехать значительное расстояние. А теперь ситуация кардинально изменилась.
«А как вы хотели? Я неделю назад подшипник купил за 3,2 тысячи рублей, а несколько лет назад брал за 400 рублей. Так же возмущался ценами на кусок железа», — объяснили пользователи в комментариях.
«Я не оправдываю, конечно, но в чем удивление? Машины дорожают до неподъемной стоимости. Вчера заправлялся бензином по 60,5 рубля, а две недели назад — по 53 рубля», — рассказал местные жители.
«Возможно, вы не заметили рост цен на запчасти, автомобили, жадность дилеров и сервисов, а так же в целом увеличение стоимости», — написали пользователи.
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