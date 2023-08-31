Ростовская АЭС помогла детям собраться в школу

К 1 сентября ребята получили яркие рюкзаки, наполненные всеми необходимыми школьными принадлежностями. Также их ждал сладкий стол с угощениями. Восьмилетняя София Кравченко из Горловки в этом году идёт в третий класс. В феврале 2022 года ей пришлось покинуть родной город и переехать в Волгодонск. У девочки на Дону появились друзья, поэтому начало учебного года она ждёт с нетерпением.