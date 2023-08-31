Ростовская АЭС помогла детям собраться в школу

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Коллектив Ростовской АЭС присоединился к федеральной гуманитарной акции «Рюкзак для друга», которая проходит под эгидой Госкорпорации «Росатом». Благодаря неравнодушию волгодонских атомщиков оказана помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке и внимании. В частности, воспитанники Волгодонской специальной школы-интерната № 14 и школьники из Донбасса, проживающие в Волгодонске, получили всё необходимое для учебного процесса.
«Работники Ростовской АЭС с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в этой акции. Неизменно мы поддерживаем все благие начинания, которые способствуют улучшению социального климата. Ежегодно Ростовская АЭС помогает учреждениям здравоохранения, образования и спорта. Сегодня, мы хотели не просто оказать поддержку в подготовке к школе, а прежде всего подарить детям праздничное настроение перед Днём знаний», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Михаил Рябышев.
По его словам, только в 2022 году на благотворительные проекты Ростовская АЭС направила около 113 млн рублей.
К 1 сентября ребята получили яркие рюкзаки, наполненные всеми необходимыми школьными принадлежностями. Также их ждал сладкий стол с угощениями. Восьмилетняя София Кравченко из Горловки в этом году идёт в третий класс. В феврале 2022 года ей пришлось покинуть родной город и переехать в Волгодонск. У девочки на Дону появились друзья, поэтому начало учебного года она ждёт с нетерпением.
«Когда мы приехали сюда, Ростовская АЭС нас приютила, организовав в собственном общежитии пункт временного размещения. Там мы живем до сих пор, и нам очень нравится. Получить приглашение на этот праздник было неожиданно и очень приятно. Дети рады и довольны, а это самое главное», — поделилась мама Софии Алла Кравченко.