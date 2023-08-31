Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Напомним, утром 31 августа стало известно, что в доме у начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района прошли обыски. К мероприятиям, по предварительной информации, привлекли ФСБ и отдел собственной безопасности донской полиции.
Уже вечером портал 1Rnd объявил, что в отношении ростовского следователя возбудили уголовное дело, а сам Артур Мирзоян якобы скрылся от силовиков, его поисками занимаются правоохранители.
По данным СМИ, причиной возбуждения уголовного дела стал факт того, что Мирзоян с помощью угроз заставил свидетеля подписать допрос задним числом. Сам свидетель будто бы записывал ход допроса на диктофон, после чего пришел с записью в УФСБ по Ростовской области.
«Задокументирован факт фальсификации и превышения служебных полномочий», — цитирует своего информатора издание. По предварительной информации, если вина Мирзояна в превышении полномочий будет доказана — он может провести в колонии 10 лет.
Обращаем внимание, официальных комментариев полиция или другой компетентный источник пока не давали, а потому данные об уголовном деле находятся на проверке.