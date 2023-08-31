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Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков

Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков

31 августа 2023, 16:44
Фото: pxhere
Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков
В Ростове завели уголовное дело на начальника следственного отдела ОП№3 Артура Мирзояна, который скрылся от силовиков, об этом рассказали донские СМИ.

Напомним, утром 31 августа стало известно, что в доме у начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района прошли обыски. К мероприятиям, по предварительной информации, привлекли ФСБ и отдел собственной безопасности донской полиции.

Уже вечером портал 1Rnd объявил, что в отношении ростовского следователя возбудили уголовное дело, а сам Артур Мирзоян якобы скрылся от силовиков, его поисками занимаются правоохранители.

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По данным СМИ, причиной возбуждения уголовного дела стал факт того, что Мирзоян с помощью угроз заставил свидетеля подписать допрос задним числом. Сам свидетель будто бы записывал ход допроса на диктофон, после чего пришел с записью в УФСБ по Ростовской области.

«Задокументирован факт фальсификации и превышения служебных полномочий», — цитирует своего информатора издание. По предварительной информации, если вина Мирзояна в превышении полномочий будет доказана — он может провести в колонии 10 лет.

Обращаем внимание, официальных комментариев полиция или другой компетентный источник пока не давали, а потому данные об уголовном деле находятся на проверке.

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