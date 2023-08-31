Ростовский следователь Артур Мирзоян после обысков скрылся от силовиков

По данным СМИ, причиной возбуждения уголовного дела стал факт того, что Мирзоян с помощью угроз заставил свидетеля подписать допрос задним числом. Сам свидетель будто бы записывал ход допроса на диктофон, после чего пришел с записью в УФСБ по Ростовской области.