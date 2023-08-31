СМИ: экс-агент ФБР Макгонигал признался в сотрудничестве с Дерипаской

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Сообщается, что экс-агент Федерального бюро расследований также помогал искать информацию, которая могла привести к включению главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционные списки США.
Макгонигал получил 17 500 $ за свою работу, а за поиск скрытых активов конкурента Дерипаски ему обещали до 3 млн $. Несмотря на то, что активы не были найдены, Потанин все же оказался в санкционных списках США, пишут newizv.ru.
На судебном заседании была озвучена схема передачи денег из России. Деньги переводились со счета в АО «Газпромбанк» на Кипре на счет в Нью-Джерси и затем выплачивались Макгонигалу. В августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт. В документе шла речь о том, что кипрская компания заплатит корпорации из Нью-Джерси 51 280 $ при исполнении контракта и 41 790 $ в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Несмотря на то, что владел компанией друг экс-сотрудника ФБР, платежи поступали в пользу Макгонигала.
Также известно, что директор по международному сотрудничеству компании En+ Евгений Фокин отвечал за коммуникацию с американским Минфином. Кроме того, журналисты говорят о существовании доказательств встречи Макгонигала и бывшего российского дипломата Шестакова, получившего гражданство США, с агентом Дерипаски Евгением Фокиным. Это также делалось в целях содействия шпионажу в пользу олигарха.