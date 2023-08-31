СМИ: экс-агент ФБР Макгонигал признался в сотрудничестве с Дерипаской

На судебном заседании была озвучена схема передачи денег из России. Деньги переводились со счета в АО «Газпромбанк» на Кипре на счет в Нью-Джерси и затем выплачивались Макгонигалу. В августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт. В документе шла речь о том, что кипрская компания заплатит корпорации из Нью-Джерси 51 280 $ при исполнении контракта и 41 790 $ в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Несмотря на то, что владел компанией друг экс-сотрудника ФБР, платежи поступали в пользу Макгонигала.