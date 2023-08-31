Стала известна причина постоянного роста цен на такси в Ростове-на-Дону

На этом фоне стоимость такси в городе поднялась примерно в три раза. Поездка в пределах одного района обходилась не дешевле, чем в 400 рублей. Чтобы добраться в центр с Западного или Северного, люди отдавали не меньше 500 рублей. До тысячи рублей пассажиры платили за поездку из Батайска в Ростов, в зависимости от тарифа.