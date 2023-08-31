Стала известна причина постоянного роста цен на такси в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
В Ростове периодически во время дождей топит дороги и появляются пробки. Автомобильные потоки стоят на улицах города, а стоимость такси взлетает до небес. Это было и раньше, это происходит и сейчас.
Так, 10 августа дождь лил в течение нескольких часов, успев затопить некоторые улицы и даже подземные переходы. А из-за последствий непогоды образовались пробки.
На этом фоне стоимость такси в городе поднялась примерно в три раза. Поездка в пределах одного района обходилась не дешевле, чем в 400 рублей. Чтобы добраться в центр с Западного или Северного, люди отдавали не меньше 500 рублей. До тысячи рублей пассажиры платили за поездку из Батайска в Ростов, в зависимости от тарифа.
А месяцем ранее в Ростове из-за ливня цены на такси взлетели выше 500 рублей. Например, чтобы доехать из Александровки до перекрестка Большой Садовой и Университетского на машине класса «Эконом», требовалось заплатить не менее 582 рублей. Если же нужно было доехать от улицы Вавилова до перекрестка Садовой/Университетского, то это обходилось в 696 рублей за 8,1 километра пути.
Ростовский водитель такси Акоп Еремян в беседе с корреспондентом RostovGazeta рассказал, что основным фактором увеличения стоимости такси при плохой погоде является рост спроса. По его словам, повышенные тарифы в этот период компенсируют трудозатраты водителя.
Собеседнику пояснил, что во время неблагоприятной погоды приходится прилагать значительно больше усилий, чтобы гарантировать комфортную и безопасную поездку для пассажиров. А на дорогах увеличивается количество аварийных ситуаций.
Водитель также подчеркивает, что спрос на такси во время дождя обычно возрастает в 1,5-2 раза.
«Заказов на поездки становится значительно больше. В отличие от других товаров и услуг, такси работает иначе: если у чего-то есть избыток, его можно просто продать. Когда спрос существует, он не исчезает, и люди готовы заплатить больше практически в любом случае, особенно если плохая погода», — рассказывает таксист.
Он уточнил, что во время дождя движение на дорогах замедляется, пробки становятся более частыми, что приводит к увеличению расхода бензина.
Добавим, что ростовчане жалуются не только на высокие цены на такси, но и на поведение водителей. Так, жителям одного из домов на проспекте Михаила Нагибина не понравился появившийся здесь таксопарк.
«Теперь весь двор в машинах такси, сюда не проехать. Местные жители вынуждены оставлять свои автомобили, где придется — на газонах, на тротуарах», — отмечал местный житель.
Ростовчане подчеркивают, что несколько раз обращались с жалобами на ситуацию во дворе в соответствующие инстанции, однако проблема осталась. По их словам, при появлении органов правопорядка такси разъезжались, а через время возвращались назад, как ни в чем не бывало.
А депутат городской Думы Ростова Магомеда Дарсигов заявлял, что стоит рассмотреть возможность введения ограничений на количество автомобилей такси в городе. По его словам, это связано с тем, что большое количество водителей предпочитают работать в такси, оставляя общественный транспорт без нужного количества кадров.
В настоящее время в городе зарегистрировано около 12 тысяч автомобилей такси. По словам депутата, эти машины имеют право использовать специальные полосы для движения, но контроль за ними оказывается не таким строгим, как за автобусами.
Представитель Думы считает, что введение квот на различные виды транспорта, прежде всего на такси, является необходимым шагом. Согласно его предложению, оптимальное количество такси для города составило бы около 1,2 тысячи автомобилей. Такой шаг поможет балансировать количество работников между такси и общественным транспортом, обеспечивая устойчивое функционирование обеих сфер.