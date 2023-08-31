Стали известны подробности массовой драки в магазине на Северном в Ростове

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Минувшей ночью несколько человек избили посетителей магазина на пересечении Орбитальной и Беляева. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое покупателей беседуют с продавщицей, в этот момент в помещение забегают пять человек и накидываются с кулаками на посетителей.
«Моего брата вытянули на улицу и били трое, разбили все лицо. В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили 4 шва», — рассказала родственница одного из пострадавших.
Почему мужчины решили напасть на посетителей магазина, пока неизвестно.
В полиции инцидент пока никак не комментируют.
Ранее ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке.