Стали известны подробности массовой драки в магазине на Северном в Ростове

Минувшей ночью несколько человек избили посетителей магазина на пересечении Орбитальной и Беляева. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое покупателей беседуют с продавщицей, в этот момент в помещение забегают пять человек и накидываются с кулаками на посетителей.