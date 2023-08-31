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Published Сегодня, 09:40

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Updated Сегодня, 09:42

Стали известны подробности массовой драки в магазине на Северном в Ростове

Стали известны подробности массовой драки в магазине на Северном в Ростове

31 августа 2023, 09:40
Фото: 1MI
Стали известны подробности массовой драки в магазине на Северном в Ростове
Минувшей ночью несколько человек избили посетителей магазина на Северном в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

Минувшей ночью несколько человек избили посетителей магазина на пересечении Орбитальной и Беляева. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что двое покупателей беседуют с продавщицей, в этот момент в помещение забегают пять человек и накидываются с кулаками на посетителей.

«Моего брата вытянули на улицу и били трое, разбили все лицо. В результате его увезли в БСМП, пришлось зашивать бровь, наложили 4 шва», — рассказала родственница одного из пострадавших.

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Почему мужчины решили напасть на посетителей магазина, пока неизвестно.

В полиции инцидент пока никак не комментируют.

Ранее ростовчане заявили о жестоком избиении мужчины в парке.

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