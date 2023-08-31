Стало известно об обысках у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
По данным издания, оперативники пришли с обысками в шесть утра. Говорится, что в этой операции участвуют представители УФСБ и оперчасти собственной безопасности регионального УМВД.
«Начальника подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело по статье, которая считается из категории коррупционных», — уточнило издание.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стали известны подробности задержания экс-председателя Ростовского облсуда и ее зама. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.