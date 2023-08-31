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Стало известно об обысках у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону

Стало известно об обысках у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону

31 августа 2023, 07:20
Фото: фото для иллюстрации / ФСБ/amur.sledcom.ru
Стало известно об обысках у начальника отдела полиции в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону начались обыски у начальника следственного отдела ОП №3 Кировского района, сообщает 1Rnd.

По данным издания, оперативники пришли с обысками в шесть утра. Говорится, что в этой операции участвуют представители УФСБ и оперчасти собственной безопасности регионального УМВД.

«Начальника подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело по статье, которая считается из категории коррупционных», — уточнило издание.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стали известны подробности задержания экс-председателя Ростовского облсуда и ее зама. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Коррупция#Обыски#УМВД#УФСБ#Превышение должностных полномочий
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