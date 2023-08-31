Старообрядцы хотят отсудить у Ростова здание с музеем

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Община пытается признать незаконным отказ администрации, однако подробности этого дела пока не раскрываются. Иск приняли к производству, а заседание состоится 21 сентября.
По информации Donnews, в марте 2023 года община попросила власти отдать находящееся в муниципальной собственности помещение. Говорится, что получить она его хотела бесплатно.
«Спустя месяц старообрядцы получили отказ, но они не согласились и несколько раз направляли претензии. Речь идет о доме, на первом этаже которого в 2021 году открылся музей», — пишет издание.
Отмечается, что построенное в 1910 году здание расположено на улице Ульяновской, 39, это бывший «Дом причта старообрядческой церкви».
Ранее Гарик Харламов отсудил у ростовского ресторатора 1,6 миллиона рублей за хот-доги.