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Старообрядцы в Ростове-на-Дону хотят отсудить у властей помещение

Старообрядцы хотят отсудить у Ростова здание с музеем

31 августа 2023, 07:58
Фото: Ewsukow/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Старообрядцы в Ростове-на-Дону хотят отсудить у властей помещение
Местная старообрядческая община во имя Покрова Пресвятыя Богородицы Ростова-на-Дону обратилась с иском к администрации города, говорится в документах арбитражного суда.

Община пытается признать незаконным отказ администрации, однако подробности этого дела пока не раскрываются. Иск приняли к производству, а заседание состоится 21 сентября.

По информации Donnews, в марте 2023 года община попросила власти отдать находящееся в муниципальной собственности помещение. Говорится, что получить она его хотела бесплатно.

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«Спустя месяц старообрядцы получили отказ, но они не согласились и несколько раз направляли претензии. Речь идет о доме, на первом этаже которого в 2021 году открылся музей», — пишет издание.

Отмечается, что построенное в 1910 году здание расположено на улице Ульяновской, 39, это бывший «Дом причта старообрядческой церкви».

Ранее Гарик Харламов отсудил у ростовского ресторатора 1,6 миллиона рублей за хот-доги.

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