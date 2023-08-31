Суд в Ростове потребовал Минобороны выплатить почти миллион рублей долга за ЖКХ

Сумма долга накапливалась с октября 2014 года по сентябрь 2022 года. Минобороны имеет на своем балансе многоквартирные дома для офицеров. Однако, по замечаниям истца, взносы за их капитальный ремонт и коммунальное обслуживание ведомство в течение восьми лет не вносило.