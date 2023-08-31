Суд в Ростове потребовал Минобороны выплатить почти миллион рублей долга за ЖКХ

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Арбитражный суд в Ростовской области принял решение в споре между Региональным фондом капитального ремонта и Минобороны России. Истец требовал от военного ведомства 1,1 миллиона рублей долга по оплате взносов на капремонт. Ответчиком выступало Северокавказское территориальное управление имущественных отношений Минобороны.
Сумма долга накапливалась с октября 2014 года по сентябрь 2022 года. Минобороны имеет на своем балансе многоквартирные дома для офицеров. Однако, по замечаниям истца, взносы за их капитальный ремонт и коммунальное обслуживание ведомство в течение восьми лет не вносило.
Региональный фонд капитального ремонта пытался до суда решить проблему, выставив Минобороны счет. Однако тот оплачен так и не был.
Суд встал на сторону истца и потребовал Северокавказское территориальное управление имущественных отношений выплатить долг. Однако его сумму суд удовлетворил частично и снизил до 963 тысяч рублей.
Ранее ростовскому олигарху Саввиди отказали в выплате долга в размере 215 миллионов рублей.