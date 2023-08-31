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Суд в Ростове потребовал Минобороны выплатить почти миллион рублей долга за ЖКХ

Суд в Ростове потребовал Минобороны выплатить почти миллион рублей долга за ЖКХ

31 августа 2023, 11:23
Фото: mil.ru
Суд в Ростове потребовал Минобороны выплатить почти миллион рублей долга за ЖКХ
Минобороны России обязуется выплатить почти один миллион рублей долга за капремонт, такое решение принял Арбитражный суд Ростовской области.

Арбитражный суд в Ростовской области принял решение в споре между Региональным фондом капитального ремонта и Минобороны России. Истец требовал от военного ведомства 1,1 миллиона рублей долга по оплате взносов на капремонт. Ответчиком выступало Северокавказское территориальное управление имущественных отношений Минобороны.

Сумма долга накапливалась с октября 2014 года по сентябрь 2022 года. Минобороны имеет на своем балансе многоквартирные дома для офицеров. Однако, по замечаниям истца, взносы за их капитальный ремонт и коммунальное обслуживание ведомство в течение восьми лет не вносило.

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Региональный фонд капитального ремонта пытался до суда решить проблему, выставив Минобороны счет. Однако тот оплачен так и не был.

Суд встал на сторону истца и потребовал Северокавказское территориальное управление имущественных отношений выплатить долг. Однако его сумму суд удовлетворил частично и снизил до 963 тысяч рублей.

Ранее ростовскому олигарху Саввиди отказали в выплате долга в размере 215 миллионов рублей.

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