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Суд в Ростове вынес приговор сержанту, пытавшему своих подчиненных-наркоманов

Суд в Ростове вынес приговор сержанту, пытавшему своих подчиненных-наркоманов

31 августа 2023, 08:09
Фото: 1MI
Суд в Ростове вынес приговор сержанту, пытавшему своих подчиненных-наркоманов
Южный окружной военный суд подтвердил приговор сержанту Росгвардии Сергею Васильченко, информация об этом появилась в картотеке дел суда.

Южный военный суд в Ростове подтвердил приговор Новочеркасского гарнизонного суда, вынесенный сержанту Росгвардии Сергею Васильченко. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением пыток. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

По информации «Ъ», Васильченко служил в спецназе «Росич» в Новочеркасске. 23 февраля трое офицеров и двое сержантов обнаружили, что шестеро бойцов отряда употребляли наркотики. Они приобрели их по поддельному рецепту.

Офицеров и сержантов факт употребления наркотиков подчиненными возмутил. Они начали их избивать, применяя при этом резиновые дубинки. После этого они подвесили бойцов на турнике, пытали током, заставляли отжиматься и приседать. Также они заставили их съесть по пачке сигарет и запить это мыльным раствором.

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Факт пыток и издевательств скрыть от вышестоящего руководства не удалось. После чего в отношении сержантов и офицеров возбудили уголовное дело.

Свою вину подсудимые признали. Единственные из фигурантов дела, кто получил реальный срок, это Васильченко и сержант Чингис Билижик. Он проведет в колонии четыре года и три месяца. Другие три участника пыток получили условные сроки.

Будет ли защита далее обжаловать приговор, неизвестно.

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