Суд в Ростове вынес приговор сержанту, пытавшему своих подчиненных-наркоманов

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Южный военный суд в Ростове подтвердил приговор Новочеркасского гарнизонного суда, вынесенный сержанту Росгвардии Сергею Васильченко. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением пыток. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
По информации «Ъ», Васильченко служил в спецназе «Росич» в Новочеркасске. 23 февраля трое офицеров и двое сержантов обнаружили, что шестеро бойцов отряда употребляли наркотики. Они приобрели их по поддельному рецепту.
Офицеров и сержантов факт употребления наркотиков подчиненными возмутил. Они начали их избивать, применяя при этом резиновые дубинки. После этого они подвесили бойцов на турнике, пытали током, заставляли отжиматься и приседать. Также они заставили их съесть по пачке сигарет и запить это мыльным раствором.
Факт пыток и издевательств скрыть от вышестоящего руководства не удалось. После чего в отношении сержантов и офицеров возбудили уголовное дело.
Свою вину подсудимые признали. Единственные из фигурантов дела, кто получил реальный срок, это Васильченко и сержант Чингис Билижик. Он проведет в колонии четыре года и три месяца. Другие три участника пыток получили условные сроки.
Будет ли защита далее обжаловать приговор, неизвестно.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили мужчину за попытку поджечь военкомат.