Суд в Ростове вынес приговор сержанту, пытавшему своих подчиненных-наркоманов

Офицеров и сержантов факт употребления наркотиков подчиненными возмутил. Они начали их избивать, применяя при этом резиновые дубинки. После этого они подвесили бойцов на турнике, пытали током, заставляли отжиматься и приседать. Также они заставили их съесть по пачке сигарет и запить это мыльным раствором.