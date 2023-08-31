Свыше 14 000 первокурсников принял ДГТУ

— Из года в год мы стремимся совершенствовать работу приемной комиссии, ориентируясь, в первую очередь, на интересы и запросы абитуриентов, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Благодаря деятельности многофункционального центра и созданной специальной информационной системе мы достигли индивидуального подхода к каждому выпускнику. Так, по общим подсчетам в период приемной кампании 2023 года только дистанционно было подано более 51 000 заявлений. Это почти в 2 раза больше в сравнении с 2022 годом. С количеством заявлений масштабируется и география поступающих — в этом году вуз пополнится студентами из африканских государств.