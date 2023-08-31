Свыше 14 000 первокурсников принял ДГТУ

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Открытие нового учебного года состоится на площади Гагарина перед главным корпусом ДГТУ. В 9:00 для первокурсников начнут работать интерактивные площадки подразделений университета, которые расскажут о разносторонней деятельности вуза помимо самой учебы.
Новое пополнение студентов поздравят представители администраций Ростовской области и Ростова-на-Дону, общественных организаций и объединений. Ректор ДГТУ Бесарион Месхи лично вручит студенческие билеты и зачетные книжки первокурсникам, получившим наивысшие баллы по результатам ЕГЭ и показавшим наилучшие результаты на вступительных испытаниях.
Для гостей и виновников торжества подготовлена праздничная программа с розыгрышем подарков среди первокурсников, выступлениями творческих коллективов ДГТУ и концертом кавер-группы «Кураж».
В целом приемная кампании 2023 года в ДГТУ (с учетом всех филиалов вуза) завершилась очень результативно: на различные уровни и формы обучения поступило более
14 280 человек из 48 стран и 75 регионов России. При этом на программы высшего образования в университет зачислено 11 541 человек, а по программам среднего профессионального образования — 2 314 человек. Более 378 школьников поступили в лицей, гимназию, кадетскую школу «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» и физико-математическую школу ИСОиП (филиала ДГТУ) в г. Шахты.
Количество бюджетников составило 5 508 человек, количество обучающихся по договору платного обучения почти на треть больше — 8 772 человек.
В головной вуз в новом 2023/2024 учебном году придут 10 792 первокурсника. Из них на программы бакалавриата — 6 998 человек, магистратуры — 1 965 человек, аспирантуры — 178 человек.
По наработанному механизму «Зеленая волна» (когда университет безвозмездно компенсирует стоимость обучения талантливым абитуриентам, недобравшим баллы при поступлении на бюджетные места), в ДГТУ зачислено 85 человек.
— Из года в год мы стремимся совершенствовать работу приемной комиссии, ориентируясь, в первую очередь, на интересы и запросы абитуриентов, — отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. — Благодаря деятельности многофункционального центра и созданной специальной информационной системе мы достигли индивидуального подхода к каждому выпускнику. Так, по общим подсчетам в период приемной кампании 2023 года только дистанционно было подано более 51 000 заявлений. Это почти в 2 раза больше в сравнении с 2022 годом. С количеством заявлений масштабируется и география поступающих — в этом году вуз пополнится студентами из африканских государств.
В этом году среди первокурсников много иностранцев: по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры зачислено 513 иностранных граждан, преимущественно из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Ирака, Конго и Нигерии. Но основной состав поступивших — жители Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Более 400 человек — уроженцы Луганской и Донецкой Народных Республик.
В топе самых востребованных направлений среди бюджетников — информационная безопасность, психология, педагогика, экономика и управление, перевод и переводоведение, прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия; среди направлений платного обучения — информатика и вычислительная техника, машиностроение, экономика, юриспруденция, лингвистика, средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1 сентября для первокурсников бакалавриата так же стартует образовательный интенсив «Дни навигации первокурсника», который позволит первокурсникам познакомиться с жизнью университета и города, а также определиться с дальнейшей образовательной траекторией.