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Треть проб из донских водоемов не прошли проверку по микробному загрязнению

Треть проб из донских водоемов не прошли проверку по микробному загрязнению

31 августа 2023, 15:00
Фото: clati.ru
Треть проб из донских водоемов не прошли проверку по микробному загрязнению
В Ростовской области 33,7% проб воды из донских водоемов не прошли проверку по микробиологическим показателям, об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о том, что в Ростовской области продолжают проверку водоемов ради обеспечения контроля за безопасностью воды в зонах рекреаций.

Отбор проб воды из водоемов проводят каждые десять дней с мая по октябрь, за прошедшие месяцы специалисты исследовали уже более 600 проб воды на микробиологические показатели, практически 390 проб — на паразитологические, 34 пробы — на наличие вирусов.

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Несмотря на то, что в воде не обнаружили ни возбудителей инфекций, ни вирусов, 33,7% проб не смогли пройти проверку по микробиологическим показателям из-за превышения показателей гигиенических нормативов.

Напомним, в середине августа воду из Северского Донца признали опасной для людей.

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