Треть проб из донских водоемов не прошли проверку по микробному загрязнению

Отбор проб воды из водоемов проводят каждые десять дней с мая по октябрь, за прошедшие месяцы специалисты исследовали уже более 600 проб воды на микробиологические показатели, практически 390 проб — на паразитологические, 34 пробы — на наличие вирусов.