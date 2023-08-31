Треть проб из донских водоемов не прошли проверку по микробному загрязнению

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Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о том, что в Ростовской области продолжают проверку водоемов ради обеспечения контроля за безопасностью воды в зонах рекреаций.
Отбор проб воды из водоемов проводят каждые десять дней с мая по октябрь, за прошедшие месяцы специалисты исследовали уже более 600 проб воды на микробиологические показатели, практически 390 проб — на паразитологические, 34 пробы — на наличие вирусов.
Несмотря на то, что в воде не обнаружили ни возбудителей инфекций, ни вирусов, 33,7% проб не смогли пройти проверку по микробиологическим показателям из-за превышения показателей гигиенических нормативов.
Напомним, в середине августа воду из Северского Донца признали опасной для людей.