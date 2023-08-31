Турагент посоветовала страны для отдыха в осенне-зимний период

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Если хочется отдохнуть на пляже, поплавать в море и получить витамин D, можно рассмотреть такие страны, как Египет, ОАЭ, Индия, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Куба, Венесуэла, — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Для любителей путешествий с культурным уклоном Маликова выделяет Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Грузию.
«При этом по каждому из указанных направлений можно подобрать тур на любой бюджет», — делится Маликова.