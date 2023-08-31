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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Турагент посоветовала страны для отдыха в осенне-зимний период

31 августа 2023, 08:34
Далеко не всем удается взять отпуск именно в жаркий сезон. Впрочем, как отметила специалист по туризму Мария Маликова, для тех, кто предпочитает планировать свой отпуск осенью, зимой или весной, есть много интересных направлений.

Если хочется отдохнуть на пляже, поплавать в море и получить витамин D, можно рассмотреть такие страны, как Египет, ОАЭ, Индия, Маврикий, Шри-Ланка, Мальдивы, Сейшелы, Бали, остров Хайнань, Таиланд, Катар, Куба, Венесуэла, — пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Для любителей путешествий с культурным уклоном Маликова выделяет Иран, Узбекистан, Азербайджан, Турцию, Грузию.

«При этом по каждому из указанных направлений можно подобрать тур на любой бюджет», — делится Маликова.

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