Турагент посоветовала страны для отдыха в осенне-зимний период

Далеко не всем удается взять отпуск именно в жаркий сезон. Впрочем, как отметила специалист по туризму Мария Маликова, для тех, кто предпочитает планировать свой отпуск осенью, зимой или весной, есть много интересных направлений.