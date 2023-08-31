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Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Уникальный экоотель ждёт первых гостей на сахалинском побережье

31 августа 2023, 07:53
Глэмпинг «ПатиСон Парк», расположенный прямо на берегу моря, уже сейчас готов принимать не только туристов, но и жителей Сахалинской области.
Фото: Правительство Сахалинской области

Экоотель был построен за счёт грантовой поддержки, которую предприниматель Евгений Чекичев одним из первых получил в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В 2022 году средства на строительство некапитальных объектов получили 9 сахалинских проектов. Как отметил министр туризма области Артём Лазарев, в прошлом году регион впервые получил федеральные средства в рамках нацпроекта, инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Парк (к слову, уникальный для островного региона) представляет из себя комплекс из нескольких купольных домов и купола-ресторана с панорамными видами на Анивский залив. Все номера экоотеля оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой. Для наиболее комфортного проживания в каждом куполе есть спальная зона, кондиционер на случай жары и отопление на случай холода, санузел, душ, собственная терраса и шезлонги.

Заселиться в экоотель уже сейчас могут как туристы, так и жители островного региона, желающие сбежать от городской суеты и насладиться красотами сахалинского побережья.

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